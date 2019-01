Distelhausen.Das traditionelle Dreikönigskonzert der Musikkapelle Distelhausen findet am heutigen Samstag um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Erich-Kästner-Grundschule in Distelhausen statt. Die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Stephan Schmidt haben wiederum ein abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt. Neben bekannten traditionellen Musikstücken werden auch einige Hits der Moderne zu hören sein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bild: Musikkapelle Distelhausen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.01.2019