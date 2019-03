Dreister Diebstahl

Tauberbischofsheim.Die Abwesenheit des Fahrers eines Kleintransporters einer Gartenbaufirma nutzte ein Dieb am Dienstagnachmittag in Tauberbischofsheim skrupellos aus. Zwischen 15 und 16.30 Uhr parkte der Fahrer seinen Klein-Lkw in der Schmiederstraße auf Höhe der dortigen Bank.

Als der Fahrer wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass sein Rucksack (Marke Schöffel) gestohlen worden war. Darin befanden sich verschiedene Wertgegenstände des Fahrers sowie ein Bargeldbetrag.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019