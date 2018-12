Dritter Platz für Mennig/Schmitt

Tauberbischofsheim.Schon traditionell wurde die Deutsche Meisterschaft im Discofox von der TAF Dance Germany durchgeführt. Die Tanzschule Frieling sowie die Tanzschule Reißer richteten diese Veranstaltung in Dormagen aus. Etwa 100 Tanzpaare aus ganz Deutschland, die sich für diese Meisterschaft qualifizieren mussten, traten in den verschiedenen Alters- und Leistungsklassen an. Für den TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim waren wieder Brigitte Mennig und Thomas Schmitt am Start. Sie durften in diesem Jahr mit dem dritten Platz in der Hauptgruppe 3A (Altersgruppe ab 50 Jahre) einen der begehrten Treppchenplätze belegen. Auch in zwei weiteren Startklassen, dem 13. Platz in der Hauptgruppe 2A (Altersgruppe ab 31 Jahren) und dem elften Platz in der Hauptgruppe B (Altersgruppe ab Junioren), konnten sie trotz harter Konkurrenz achtbare Ergebnisse erzielen – ein Grund zum Feiern beim TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim und ihren Discofox-Trainern Erika und Dierk Szimon. tsc

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018