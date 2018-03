„Druck“ von der Basis

Anzeige

45,5 Tage Bearbeitungszeit sollen wirklich gut sein? In Ihrem Artikel mit Herrn Kremer vom Finanzamt Tauberbischofsheim wird die dortige Bearbeitungsdauer von 45,5 Tagen (gut sechs Wochen) für Einkommensteuererklärungen zur Spitzengruppe in BW gehörend genannt. Das Finanzamt Tauberbischofsheim versucht dieses Level zu halten.

In der privaten Wirtschaft, in der ich arbeite, sind nationale und auch internationalen Kundenanfragen – zum Beispiel schriftliche, komplexe Angebotserstellungen, Vertragsausarbeitungen, individuelle Konzepterstellungen, die auch etliche gesetzliche Regelungen einzuhalten haben, und zum Teil in Teams erarbeitet werden müssen – innerhalb von 48 Stunden (höchstens zwei Tagen) zu bearbeiten.

Quantitativ haben meine Kollegen und ich einige „Fälle“ je Tag zu bearbeiten. So dass wir sicher auch 1000 „Fälle“ pro Jahr (wie das Finanzamt) je Mitarbeiter haben. Eine Bearbeitungszeit von sechs Wochen wäre völlig inakzeptabel für unsere Kunden und auch unser „Überleben“ am Markt.