Durch „Driften“ Asphalt beschädigt

Tauberbischofsheim.Eine Gruppe von fünf Personen hatte am Sonntagnachmittag in der Max-Planck-Straße in Tauberbischofsheim anscheinend große Freude daran, mit ihren Pkw zu „driften“ und dadurch kreisförmige Reifenspuren auf dem Asphalt zu hinterlassen. Hierdurch wurde der frische Deckasphalt beschädigt. Ein Zeuge beobachtete die jungen Leute und verständigte die Polizei.

Eine Streife traf die Gruppe vor Ort an. Zunächst wollte keiner der Anwesenden etwas damit zu tun gehabt haben. Nachdem die Beamten jedoch damit anfingen die auf dem Asphalt hinterlassenen Spuren zu vermessen, zeigte sich ein 18-Jähriger geständig. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018