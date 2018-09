Edle Tropfen in altehrwürdiger Kulisse

Genießen in historischem Ambiente: Großen Besucherzuspruch verzeichnete am Wochenende die dritte Auflage von „Wein am Schloss“ in Tauberbischofsheim.

Tauberbischofsheim. „Aller guten Dinge sind drei“ lautete eine Devise für „Wein am Schloss“. Denn zum dritten Mal seit der Premiere 2016 verwandelte sich der Tauberbischofsheimer Schlossplatz am zweiten Septemberwochenende unter dem Motto

...