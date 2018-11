Ehemalige Klassenkameraden der 9b feierten Wiedersehen

Dittigheim.Zum Wiedersehen nach der gemeinsam verbrachten Schulzeit trafen sich die ehemaligen Schüler der Klasse 9b des Entlassjahrgangs 1968 der Hauptschule Tauberbischofsheim im Gasthof „Grüner Baum“ in Dittigheim. Die Klasse 9b bildeten damals Schüler des Jahrgangs 1953 aus den Orten Dienstadt, Distelhausen, Dittigheim, Dittwar, Hochhausen, Impfingen und Tauberbischofsheim. Beim Sektempfang und anschließendem Kaffeetrinken feierten die ehemaligen Klassenkameraden ein frohes Wiedersehen. Auf dem Friedhof in Dittigheim gedachte man allen bereits gestorbenen Mitschülern und legte einen Blumengruß nieder. Anschließend ging es nach Distelhausen ins Dorfmuseum, wo man unter fachkundiger Führung allerhand Wissenswertes erfuhr. Zum gemeinsamen Abendessen fand man sich wieder in Dittigheim zusammen, wo man den Tag in geselliger Runde ausklingen ließ. In vielen Gesprächen wurden Erinnerungen aus der Schulzeit aufgefrischt. „Weißt du noch...?“ war die an diesem Tag wohl meistgebrauchte Redewendung. Bild: Hammerich

