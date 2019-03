Ehepaar Szegedi feierte eiserne Hochzeit

Tauberbischofsheim.Auf 65 gemeinsame Ehejahre dürfen Martin und Rosina Szegedi zurückblicken. Bürgermeister Wolfgang Vockel (rechts) gratulierte dem Jubelpaar im Namen der Stadt und überbrachte neben Blumen und Wein auch die Glückwünsche des Landespräsidenten Winfried Kretschmann. Das Paar stammte aus Hermannstadt in Siebenbürgen und kam 1994 nach Tauberbischofsheim. Seit 1995 wohnen sie in der Eichstraße und fühlen sich in der Stadt sehr wohl. Gemeinsam mit Verwandten und Freunden feierten sie das Fest der eisernen Hochzeit zuhause. Bild: Stadt Tauberbischofsheim

