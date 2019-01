Ehrenamtliche gewürdigt

Tauberbischofsheim.Beim „Danke-Abend“ der katholischen Seelsorgeeinheit in Tauberbischofsheim,werden ehrenamtliche Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit gewürdigt. In diesem Jahr waren es neben den Pfarrgemeinderäten und Gemeindeteams und den Vorsitzenden der Gruppen und Gemeinschaften, den Mesnern, dem Seelsorge- und Büroteam und den Leiterinnen der Kindertagesstätten aller acht Pfarreien engagierte Mitglieder aus den Bereichen Kirchenmusik, Kantoren, Lektoren, Wortgottesleiter, Kommunionhelfer, Kirchenwäsche, Blumenschmuck-Verantwortliche sowie sonstiger Liturgische Dienste.

Der Abend begann mit einer gemeinsamen Eucharistiefeier in der St. Bonifatiuskirche, den das Vorbereitungsteam des Liturgieauschusses unter das Jahresthema der Seelsorgeeinheit „Lasst uns ziehn zu den Quellen des Lebens“ stellte.

Im Gemeindehaus führte Herbert Elsner originell durch den Abend, und ernannte erstmals „Tablemaster“. Lustiges hatte sich Ulrike Lauer einfallen lassen, die musikalisch mit dem „Danke-Abend-Quartett“ (Ulrike und Ruth Lauer sowie Emil Müller und Xaver Dobmeier) auftrat.

Pfarrer Gerhard Hauk sorgte mit einem Lied, diesmal unterstützt von Madeleine Wagner und Ulrike Pfeifer-Scheuermann für das gegenseitige Kennenlernen, so dass man schnell wusste, wer aus welcher der eingeladenen Gruppe stammte. Er hatte auch wieder einen sehr abwechslungsreichen und informativen Jahresrückblick zusammengestellt. Überraschend war für viele auch die Preisverleihung des Umweltpreises des Erzbistums Freiburg:

Hier konnte Religionslehrerin Christiane Fiedler mit ihrer vierten Klasse von Erzbischof Stephan Burger den siebten Preis ergattern. Mit dem Projekt „Zukunft säen – Welt fair-ändern“ hatte sie – unterstützt vom Gemeindeteam von St. Martin – das Jahresmotto der Seelsorgeeinheit im Religionsunterricht und an der Stadtkirche umgesetzt.

Pfarrer Hauk dankte abschließend allen, die sich auf die verschiedenste Weise engagieren.

Drei Personen stellte er stellvertretend in den Mittelpunkt: Alfons Seelmann, „Vater des Klösterlekellers“, ein unermüdlicher Schaffer, ohne den dieser Ausbau nicht gelungen wäre, Maria Hotzy, die sich seit vielen Jahrzehnten in St. Bonifatius insbesondere auch als Mesnervertreterin engagiert sowie Maria Stettner, die nicht nur in der Heimatgemeinde sondern der ganzen Seelsorgeeinheit als Organistin aushilft, wenn nötig sogar auf dem Keyboard. Er dankte mit einer besonderen „Danke-Kerze“ und wünschte Glück und Gesundheit, natürlich verbunden mit der Hoffnung, weiter mitzuhelfen. bk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019