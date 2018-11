Ehrung für Fechter Volker Fischer

Tauberbischofsheim.Staatssekretär Volker Schebesta (MdL) hat am Donnerstag die baden-württembergischen Medaillengewinner der Seniorenklassen bei den vergangenen Welt- und Europameisterschaften geehrt. Insgesamt wurden 257 Sportler ausgezeichnet. „Ob Leichtathletik, Fechten oder Schwimmen, Sport kennt keine Altersgrenze. Seine Leistung mit Gleichgesinnten zu messen, ist eine Leidenschaft, die die ausgezeichneten Sportler nie verloren haben“, sagte Schebesta bei der Ehrung im Neuen Schloss in Stuttgart. Unter den Geehrten war auch Volker Fischer vom Fechtclub Tauberbischofsheim, der bei der WM 2017 in Maribor mit der Herrendegenmannschaft die Silbermedaille gewonnen hatte.

Die Athleten der Seniorenklassen haben bei den Welt- und Europameisterschaften 2017 und 2018 insgesamt 147 Goldmedaillen, 119 Silbermedaillen und 137 Bronzemedaillen gewonnen.

„Die Medaillenbilanz zeigt, dass Baden-Württemberg ein Land des Spitzensports ist und das bis ins hohe Alter hinein“, so der Staatssekretär.

