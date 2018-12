Ehrung für vier Vorbilder in der Jugendarbeit

Kurz vor dem Jahreswechsel blickte Matthias Götzelmann, Vorsitzender der Sportjugend Tauberbischofsheim im Badischen Sportbund Nord (BSJ), auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Tauberbischofsheim. Als Höhepunkt des Tages standen die Ehrungen für vorbildliche Sportpersönlichkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit auf der Tagesordnung. Dabei wurden Anjuli Ebner und Albrecht Wäsche von der Sportjugend Tauberbischofsheim sowie Reinhold Braun und Torsten Zettelmeier vom TSV Tauberbischofsheim (Abteilung Judo) für ihr außerordentliches Engagement im Sport geehrt. Anjuli Ebner und Reinhold Braun erhielten die BSJ-Ehrenauszeichnung in Gold, Albrecht Wäsche und Torsten Zettelmeier die BSJ-Ehrenauszeichnung in Bronze.

Laudator Dominic Faul betonte, dass Anjuli Ebner bereits mit 18 Jahren in ihrer Funktion als Freizeitbeauftragte der SKJ Tauberbischofsheim als Vorstandsmitglied Verantwortung übernahm.

Eine sicher sehr fordernde Aufgabe sei auch die Kooperation mit den Ganztagsschulen sowie die Koordination der FSJler und Bufdis in ihrem täglichen Einsatz. Besonders hervorzuheben sei, dass sich Ebner für Maßnahmen Verantwortung übernahm, die in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen im Taubertal durchgeführt wurden und bei denen Jugendliche mit Handicap im Mittelpunkt standen.

Weiter habe sie sich in das Organisationsteam für die vielfältigen Freizeiten der Sportkreisjugend (SKJ) eingebracht und sei dabei auch in leitender Funktion tätig gewesen. Sei es bei den Freizeiten in Sylt, Kroatien, der Toskana, an der Ardèche oder einem anderen der vielen Orte in denen attraktive Freizeiten für Jugendliche angeboten wurden.

Aushängeschild

Der Vorsitzende der Sportjugend Tauberbischofsheim, Matthias Götzelmann, stellte fest, dass die Judo-Abteilung des TSV seit vielen Jahren ein Aushängeschild in der Sportlandschaft des Main-Tauber-Kreises sei. Jugendlichen ein interessantes und altersgerechtes Training anzubieten, darin sehe Reinhold Braun schon seit über 30 Jahren eine tägliche Herausforderung.

Dazu gehöre auch, Kinder schon früh für den Sport zu begeistern. Hier engagiere sich Braun in besonderer Weise auch im Kinderferienprogramm der Stadt Tauberbischofsheim und organisiere Lehrgänge und Fortbildungen vor Ort. Er selbst sehe sich als ein Bindeglied zu dem Erwachsenenbereich und vertrete die Interessen der Kinder und Jugendlichen in seinem Verein. Besonders hervorzuheben seien die Lehrgänge zur Gewaltprävention, die Reinhold Braun seit vielen Jahren verantwortlich leite, wie etwa das „Happy Slapping“.

Engagement gewürdigt

Albrecht Wäsche fungiere seit 2002 als aktiver Betreuer, Berater und Wissensvermittler bei zahlreichen Internationalen Jugendbegegnungen der Sportjugend Tauberbischofsheim mit Polen und sei bei jugendpolitischen Fahrten nach Berlin dabei.

Sportkreisjugendreferent Michael Geidl hob in seiner Laudatio hervor, dass der gebürtige Berliner über ein großes und fundiertes Wissen besteche und es den Jugendlichen in seiner ganz persönlichen Art und Weise vermittele, auch mit seinem typischen Berliner Humor. Wäsche habe den Mauerbau, den Fall der Mauer und den Besuch von John F. Kennedy selbst miterlebt. Torsten Zettelmeier sei seit über 20 Jahren Trainer im Jugendbereich beim TSV Tauberbischofsheim, Abteilung Judo. Als aktiver Kämpfer, Betreuer und Berater im „Vorzeigeverein“ sei er ein nicht wegzudenkender Aktivposten. Weiter organisiere er im Verein Lehrgänge, Fortbildungen sowie das Kinderferienprogramm der Stadt in Kooperation mit dem Judoverein. Ebenso sei er seit vielen Jahren für die Müllsammelaktion „Piccobello“ seitens der Judo-Abteilung des TSV verantwortlich. Hier mobilisiere er alle Jugendlichen des Vereins für die vorbildliche Umweltaktion.

