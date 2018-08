Eigene Kreativität mit Pinsel und Kamera entdecken

Main-Tauber-Kreis.Ein Grundkurs für Digitale Fotografie und Bildbearbeitung findet am Samstag, 29. September, von 9.30 Uhr bis 18 Uhr im Kloster Bronnbach statt. Geleitet wird der Kurs von Jens Kestler aus Schwarzach. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer die unterschiedlichen Funktionen ihrer Digitalkamera richtig zu nutzen und zeitsparend Bilder zu bearbeiten. Der Kurs richtet sich an alle, die eine Digitalkamera besitzen und damit besser umgehen möchten, und diejenigen, die die Grundlagen der Bildbearbeitung kennenlernen möchten. Voraussetzung sind EDV-Grundkenntnisse. In dem Kurs geht es um die Einführung in die Digitaltechnik, den Umgang mit Dateiformaten, um Bildgröße und um Bildqualität. Behandelt werden die Anwendung des Weißabgleichs, des Digitalzooms, der Belichtungs-Korrektur, der ISO-Einstellung, des Langzeitblitzes und Grundlagen der Bildgestaltung.

Jedem Teilnehmer steht ein komplett eingerichteter PC-Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Kurs findet im Tagungsraum im Bursariat des Klosters Bronnbach statt. Es wird mit dem Bildbearbeitungsprogramm „FixFoto“ gearbeitet. Mitzubringen ist die eigene Digitalkamera. Anmeldungen nimmt Jens Kestler, Telefon 09324/978714, E-Mail info@digitalfotokurs.de, entgegen. Anmeldeschluss ist am 22. September.

Das Seminar „Das Gesicht im Ausdruck – die individuelle Handschrift“ mit Beate Hemmer findet am Samstag, 29. September, bis Sonntag, 30. September, im Kloster Bronnbach statt. Der Kurs geht jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Dieser Kunstworkshop richtet sich an Kunstinteressierte, deren Spieltrieb und Kreativität ausbaufähig sind. Der Kurs vermittelt primär, wie die individuelle Handschrift in der Malerei gefunden wird: Das Bild entwickelt sich im Prozess über den Dialog zwischen der Gruppe und dem eigenen Kontext. Das Gesicht, das dabei entsteht, ist in seinen ersten Schritten eher maskenhaft, Schritt für Schritt gewinnt es subtilere Facetten.

Beate Hemmer ist seit dem Jahr 1994 als frei schaffende Künstlerin tätig. Veranstalter ist das Atelier Gunter Schmidt. Anmeldungen unter Telefon 09341 / 7961, E-Mail an atelier@gunterschmidt.de oder bei Kursleiterin Beate Hemmer, Telefon 0931 / 29192237, Mail info@hemmer-art.de. Für beide Kurse fallen Kosten an.

