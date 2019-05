Ein Bekenntnis zur Region Nordbaden

Die neue Getreideannahmestelle der ZG Raiffeisen wurde am Samstag im Rahmen eines Tags der offenen Tür bei großem Besucherinteresse am Dittwarer Bahnhof offiziell eröffnet.

Tauberbischofsheim. „Die neue Getreideerfassung ist ein Leuchtturmprojekt der qualitativ hochwertigen Lebensmittelversorgung“, stellte der Vorstand der ZG Raiffeisen, Ewald Glaser, fest. „Die Siloanlage ist technisch und architektonisch richtungsweisend.“ Sie zeige, dass auch große Bauwerke schön sein können. „Sie hat etwas Majestätisches. Ich hoffe, sie wird in 20 Jahren nicht unter Denkmalschutz gestellt“, meinte Glaser ein wenig süffisant.

Langer Prozess

„Wir sind heute am Schlusspunkt eines langen Prozesses an Meinungsbildung, Ideensammlung und Umsetzung. Und man kann sagen, es hat sich gelohnt“, stellte der ZG-Vorstand weiter zufrieden fest. „Wir nehmen mit der Getreideerfassung eine Anlage in Betrieb, die sicherlich für die nächsten 15 bis 20 Jahre den Anforderungen entsprechen wird.“

„Vor acht Jahren, als wir begonnen haben, uns Gedanken zu machen, wie es weitergehen soll, war die damalige Erfassungsstruktur nicht zukunftsfähig“, führte Glaser weiter aus. Ein Jahr später war man sich einig, dass ein neuer Standort für die Region Tauberbischofsheim, Lauda und Külsheim die einzig sinnvolle Alternative sei. „Die Suche gestaltete sich äußerst schwierig. Letztendlich habe man sich dann für den Standort am Dittwarer Bahnhof entschieden.

„Aber auch am Dittwarer Bahnhof war die Realisierung nicht einfach. Es gab viele Probleme“, blickte der Vorstand zurück. „Früher war auf dem Gelände eine Gießerei beheimatet, so dass es Altlasten gab. Und dann tauchte auch noch eine Eidechse auf, die es nicht so oft gibt.“ Zudem hätten sich die Verhandlungen mit den Eigentümern schwierig gestaltet. Doch die Hürden konnten aus dem Weg geräumt werden. So, wie sich der Standort jetzt präsentiere, genüge er den Ansprüchen.

Die großzügige Lagerleistung mit 9000 Tonnen und die zügige Annahme von bis zu 400 Tonnen Getreide pro Stunde in zwei Gossen sei wichtig, um Frachtkosten für Transporte zwischen zwei kleineren Lagern einzusparen.

„Mit der Investition von 5,8 Millionen Euro für die neue Siloanlage haben wir auch ein Zeichen für die nordbadischen Bauern gesetzt, dass wir den Weg weiter gemeinsam mit ihnen beschreiten wollen“, betonte Glaser. „In den letzten fünf Jahren haben wir in die Standorte Walldürn, Dörlesberg, Tauberbischofsheim, Wenkheim, Wertheim und Billigheim 20 Millionen Euro investiert und damit ein gutes Netzwerk für eine gemeinsame Zukunft geschaffen.“

Zeichen für die Region

„Mit der neuen Getreideerfassung sind wir gut und schlagkräftig aufgestellt“, sagte ZG-Regionalleiter Dr. Christoph Kunz. „Die Kornkammer der ZG Raiffeisen liegt in der nördlichen Region Badens.“ Mit der neuen Erfassung könne die ZG neben der schnelleren Annahme des Getreides auch eine bessere Analyse bieten.

„Der Standort gewährleistet jedoch nicht nur eine schnellere Abwicklung der Annahme, sondern aufgrund der guten Verkehrsanbindung auch kürzere und schnellere Wege zu weiterverarbeitenden Betrieben“, so Kunz. „Auch in der Nahrungsmittelbranche hat die Digitalisierung Einzug gehalten, muss die Warenverfügbarkeit im schneller werden.“ Mit dem Standort Dittwarer Bahnhof könne man die Kundenwünsche besser erledigen.

„Wir haben im Trockenjahr mit Ernteausfällen begonnen und sind nun fertig in einem Jahr mit guten Prognosen“, stellte Kunz fest. „Und wir sind bereit für eine gute Ernte.“ Abschließend dankte er, wie auch Ewald Glaser, allen „Kopf- und Handwerkern“ für die gute Arbeit und allen, die an der Vorbereitung und Umsetzung des Tags der offenen Tür beteiligt waren.

Grußworte

„Städtebaulich war es für Tauberbischofsheim nicht unwichtig, dass der Standort nach außen verlagert wurde“, stellte Bürgermeister Wolfgang Vockel fest. „Das Areal an den Bahngleisen war nicht ideal, auch durch die Anfahrt durch die Stadt.“ Die Höhe der Silos mit rund 30 Metern wäre zudem innerstädtisch problematisch gewesen.

Am Dittwarer Bahnhof passe das Projekt viel besser in die Umgebung. Er freue sich, dass der seitherige Standort an der Bahnstrecke für die Bio-Getreideerfassung genutzt werden soll.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) nutzte die Eröffnungsfeier, um einerseits eine Lanze für die Landwirte zu brechen, und um andererseits die Konsumenten in die Pflicht zu nehmen. „Die Landwirte leisten Großartiges in der Produktion hochwertiger Nahrungsmittel und zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Es ist eine Schande, dass sie immer wieder als Umweltsünder und Tierquäler tituliert werden.“

Zudem mahnte Alois Gerig: „Aber alle Bemühungen um Regionalität nutzen nichts, wenn der Konsument im Lebensmittelladen ins falsche Regal greift. Qualität hat seinen Preis, dessen muss man sich bewusst sein.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019