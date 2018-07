Ein breites Spektrum von Klassik bis Pop

Anzeige

„Das Programm heute ist so vielfältig und bunt wie unsere Musikschule“, begrüßte denn auch Johannes Wienand das Publikum in der Mensa des Matthias-Grünewald-Gymnasiums. „Popp und Klassik, laute und leise Töne, herbe und harmonische Musik bekommen Sie in der folgenden guten Stunde zu hören“, fuhr der Schulleiter fort und wünschte dann den Zuhörern viel Freude und den Vortragenden ein gutes Gelingen.

Dass eine Trompete nicht nur jubeln - wie etwa in Bachs Weihnachtsoratorium - sondern auch zarte Töne hören lassen kann, bewies Luis Langenbrink mit seinem „We ‘ve just begun“, das er sicher blies. .

Dann stand eher die klassische Musik im Vordergrund – so etwa die Europahymne, Beethovens „Ode an die Freude“ – auf zwei Geigen und drei Celli, auch in dieser etwas ungewohnten Besetzung wirklich gut hörbar.

Natürlich zeigten auch eine Reihe junger Pianisten und Pianistinnen ihr Können auf dem Klavier. Ob das etwa kleine heitere Variationen von Friedrich Kuhlau, das temperamentvolle Rondo „alla Turca“ von W. A. Mozart, das schwermütige Prélude Op. 3 von Sergej Rachmaninoff, bei dem man „Die Stimme Russlands vernahm“, wie einmal jemand schrieb, oder die auf- und absteigenden Läufe einer Arabesque, ein Tongemälde von Claude Debussy zu hören waren – es waren immer Künstler auf ihrem Instrument.

Ebenso wie bei dem vierhändigen lebhaften spanischen Tanz von Moritz Moszkowski, bei dem man das rhythmische Klappern der Kastagnetten zu vernehmen glaubte, oder J. Kosmas jazziges „Autumn Leaves“, die wohl eher die bunte Färbung des Laubs als die düstere Stimmung eines Novembertags zum Inhalt hatte.

Auch Stephan Heller mit einer Etude „zur Bildung von Ausdruck und Rhythmus“ und Ludovico Einaudi mit seinem „Passaggio“, zwei Kompositionen von zwar (nach jeweils verschiedener Unterrichtsdauer) unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, aber dennoch mit ebenso großer Sicherheit vorgetragen wie die bereits genannten. Aber auch wenn hauptsächlich Klaviermusik zu hören war, sorgten neben unterschiedlichen Stilepochen weitere Instrumente für ein abwechslungsreiches Programm.

Neben einem melodiösen, fast volksliedhaften „Simple Truth“ (M. Langner) wurde das alte sehnsuchtsvolle schottische „Bonnie of Loch Lomond“ und die Clyde Suite mit folkloristisch-irischem Anklang wunderbar auf der Gitarre gezupft und angeschlagen.

Dann stand harter Beat an – das „Snare drum Duett“ auf dem Schlagzeug, dann der „Rudimental Ragtime“ unterstützt vom hingetupften Klang des Marimbaphons. Und schließlich, als krönender Abschluss, das Quintett aus Sängerin, drei E-Gitarren und Drums mit zwei Pop-Songs.

Und auch wenn sie als erstes Weezers „ We are all on drugs“ brachten, waren sie, so wie es „performed“ war, alles andere als on drugs – voll konzentriert, voll auf einander eingestimmt und auch offensichtlich voller Freude am gemeinsamen Gestalten.

„Ein tolles Konzert, wie ich meine“, sagte Johannes Wienand am Schluss. Und nicht nur er war der Meinung, es hätte ruhig noch ein wenig länger dauern können. So gab es noch einmal einen großen Schlussapplaus für all die beeindruckenden Leistungen und ein dickes Dankeschön an alle Mitwirkenden und die beteiligten Lehrkräfte.

Die Mitwirkenden

Mitgewirkt haben: Streicherspielkreis unter der Leitung von Dimitri Giouseljannis.

Auf dem Klavier: Michelle Fleming, Alexandra Petras, Michael Stolz, Sandra Vegele (Klasse Natalie Krasnoperova); Annika Größlein, Lisa Neidhart (Kl. Viktoria Pohl); Rebecca Kreutzer (Kl. Maria Harrer).

Quintett: Gesang: Muriel Withopf; E-Gitarre: Sören Hepp und Till Werner; Bass-Gitarre: Lukas Wamser; Schlagzeug: David Thoma (Ltg. Gerion Rodrigues).

Auf der Gitarre: Lars und Luca Craciunescu (Kl. Harald Hilpert). Auf dem Schlagzeug: Johannes Meyer und David Thoma (Ltg. Oliver Trahndorff). Auf der Trompete: Luis Langenbrink (Kl. Christoph Lewandowski). aba

Donnerstag, 19.07.2018