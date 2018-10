Ein buntes Fest für die gesamte Familie

„Auf geht’s zur Martini-Messe“ heißt es vom 12. bis 15. Oktober in Tauberbischofsheim. Mit der Messe „Genuss & Gesund“ sowie einem bunten Programm wird es ein Fest für die gesamte Familie.

Tauberbischofsheim. Ein Höhepunkt bei der Martini Messe von Freitag, 12., bis Montag, 15. Oktober, wird erneut das Programm in der Stadthalle sein. Zünftige Blasmusik, Pop und Rock oder Partymusik mit „Twilight Zone“ sind die beste Voraussetzung für gute Unterhaltung und ausgelassene Stimmung.

Die Bewirtschafter servieren Schmankerl, zum Ausschank kommen die Biere der Distelhäuser Brauerei. Das Foyer der Stadthalle wird zu einer gemütlichen Kaffee- und Kuchenbar umgestaltet und lädt zu einem Zwischenstopp zwischen Besichtigungen und dem obligatorischen Messebummel ein.

Am Freitag geht es ab 12 Uhr rund auf der Vitryallee: Die Fahrgeschäfte drehen sich, Autoscooter, Sweety Star, Ketten- und Kinderkarussell sowie Jet-Lifter werden vior allem bei den jüngeren Messebesuchern Anklang finden.

Am Freitag, von 14 bis 15 Uhr, lockt die „Power Hour“ auf dem Vergnügungspark mit 99 Cent für eine Fahrt und am Messe-Montag erhalten alle Messebummler durchgängig ermäßigte Preise. Z

Unterhaltung und Information

Der kulinarische Höhepunkt der Martini-Messe ist die Messe für Genießer „Genuss & Gesund“. Die genussvolle Erlebnisreise startet am Freitag um 15 Uhr in der Grünewaldhalle, dort gibt es neben dem abwechslungsreichen Programm für Kinder um 15 Uhr „Laternenbasteln“ vom städtischen Jugendhaus; um 17 Uhr findet die offizielle Eröffnung der Messe statt. Alle Interessierten sind willkommen. „Genuss & Gesund“ ist außerdem am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Auch der Französische Markt ist wieder mit dabei. Französische Spezialitäten werden an der Vitryallee über das Festwochenende täglich von 11 bis 19 Uhr angeboten.

Etwa 100 Betriebe sorgen in der Stadthalle auf der Messe „Genuss & Gesund“, auf der Vitryallee und auf dem Marktplatz für abwechslungsreiches Vergnügen. Von Samstag bis Montag bietet der Marktplatz für zwischendurch „Streetfood“ zur Stärkung. Dabei ist das vielseitige Angebot für alle Altersgruppen geeignet.

Zahlreiche (Kunst-)Ausstellungen, die große Vogelschau im Matthias-Grünewald-Gymnasium, der verkaufsoffene Sonntag sowie die Autoschau in der Vitryallee komplettieren das umfang- und abwechslungsreiche Programm.Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag um 20 Uhr ein großes Brillant-Feuerwerk. Schluss ist allerdings erst am so genannten „Messe-Montag“ nach dem Kesselfleischessen und der großen Verlosung um 22 Uhr. sttbb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018