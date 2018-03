Ein echter Hochkaräter

Anzeige

Moser muss seinem Publikum und sich selbst offenbar nichts mehr beweisen. Er ist sich seiner immer präsenten, doch nie in den Vordergrund drängenden Könnerschaft so sicher, dass er auf auf jede Art von auffallender oder zugespitzter Profilierung, auf spektakuläre Selbstinszenierung am Flügel verzichten und sich voll auf die Interpretation konzentrieren kann. Diese mutet immer so klar, natürlich und selbstverständlich an, dass man im Moment jedenfalls gar keine andere für möglich hält: Mit einem im Ganzen eher zurückhaltenden, dabei warmem und sattem, enorm variablen und farbenreichem Anschlag, sorgfältiger Detailarbeit und souveränem Formensinn, der auf die musikalische Essenz gerichtet ist.

Späte Schubert-Sonate

Dies bewährt sich in den späten Sonaten Beethovens (wie hier A-Dur Sonate op.101), bei denen sich der fast taube Komponist den Eingebungen seines inneren Gehörs folgend auf neue Wege macht, zu denen „Normalsterbliche“ zunächst nur schwer Zugang finden. Oder am Beispiel einer späten Schubert-Sonate (G-Dur aus dem Jahr 1826), die auf ihre Weise neue Grenzen des musikalische Sagbaren auslotet.

Beethovens kurze, 1798 vollendete F-Dur Sonate, entstanden in einer Phase, als der junge Beethoven sich als Pianist in vielen Wettbewerben durchzusetzen hatte, bildete den Auftakt des Abends: Bezeichnend war, wie Moser aus dem dreisätzigen, brillanten und jugendlich übermütigen Virtuosenwerk durch Klangschattierungen, hell-dunkel Kontraste und oft überraschende Dynamik halb verborgene,sonst leicht überhörbare Schätze an Erfindungsgabe zu heben weiß, dem Menuett empfindsame Nuancen abgewinnt und das hochvirtuose Presto von Spielwitz funkeln lässt.

Als Schwerpunkt vor der Pause dann die viersätzige A-Dur Sonate (1817), im Eingangssatz voll wunderbar gelöster lyrischer Empfindung, plastisch und klar in der Phrasierung, überlegt und ökonomisch im gewichtigen zweiten Satz, der manchmal in seinen Motivwiederholungen wie improvisiert klingt.

Dann wieder einem Selbstgespräch des Komponisten gleicht, als ausdrucksintensive, verinnerlichte Meditation im Adagio und schließlich voll imponierender Klarheit und Kraft im technisch ungemein schwierigen Finale mit seinen polyphonen Strukturen.

Zarteste pianissimo-Werte

Den zweiten Teil des Abends nahm dann Schuberts G-Dur Sonate ein, die man auch als Fantasie deuten kann: Mit ihrem ausgedehnten Kopfsatz, der mit seinen vielen Reprisen zeitlich manchmal (oder mehr) die Hälfte des etwa 40-minütigen Werks in Anspruch nimmt und den Moser mit verhaltener Intensität und in sich gekehrtem Ausdruck zu einem Hörerlebnis gestaltete.

Es folgten ein von einem wunderbar schlichten, tief lotenden Andante voll zartester pianissimo-Werte zeugendes Menuett und das schwerelos und kantabel dahinfließende Allegretto-Finale.

Für den großen Beifall im Rathaussaal bedankte sich Benjamin Moser mit zwei kleinen Kostbarkeiten von Claude Debussy: Einer „Arabesque“ und „Clair de lune“.

Thomas Hess

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018