Wenn man seine mit gerade mal 21 Jahren geschaffene Serenade hört, versteht man auch warum: Sie verbindet romantische Klangfülle und Klangpracht mit der Liebe zur polnischen Volksmusiktradition, ursprüngliche Heimatverbundenheit und Emotionalität mit künstlerischer Weltoffenheit und technisch hohem Standard der Komposition. Es war eine Mischung, die auch beim Publikum im Rathaussaal so gut ankam, dass der charmante Walzer der Serenade besonders beklatscht wurde. Die Brückenauer bedankten sich dafür mit einem weiteren Walzer –dieses Mal als Zugabe – aus der Streicherserenade von Tschaikowsky.

Zuvor war beim letzten Schlosskonzert der Saison, das unter anderem mit Unterstützung der Einrichtungen der GVL und des Deutschen Musikwettbewerbs stattfinden konnte, nicht ohne ein hochkarätiges solistisches Highlight über die Bühne gegangen– und zwar in Person der vielfach preisgekrönten, ukrainischen Weltklasse-Saxofonistin Asya Fateyeva, unter anderem Gewinnerin des Conocurs Adolphe Sax“,die sich hier mit dem bekannten Saxofonkonzert von Alexander Glasunow und einer Saxofon-Bearbeitung des Oboenkonzerts C-Dur von Domenico Cimarosa(1749-1801) präsentierte: Das waren nicht nur für Freunde dieses Instruments zwei klangkulinarische Leckerbissen vom Feinsten, zum einen wenn man miterlebte, wie in Cimarosas Konzert der etwas näselnde, pastorale Oboenklang durch den mehr fremdartigen, silbrig weichen Glanz und Gesang des Sopransaxofons ersetzt wurde und zuvor schon in Glasunows melodien- und abwechslungsreichem Konzert für Altsaxofon, seinem letzten Werk und in der Interpretation Fateyevas dem künstlerischen Höhepunkt dieses Abends.

Die Solistin vermochte ihrem Instrument eine wundervoll farbensatte, in dunkelgoldenen Schattierungen spielende, sinnlich-körperhafte Klangfülle zu entlocken, mit biegsamer, schmiegsamer Phrasierung und betörend nuancenreicher Beredsamkeit. Wie gesagt. Ein Fest für Feinschmecker. the

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.05.2018