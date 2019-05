Ein Förderverein soll gegründet werden

Königheim.Der Königheimer Karneval Klub blicktein der Generalversammlung im DLRG-Heim Königheim auf das Vereinsjahr 2018 zurück. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen des Vorstands.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Christof Hammrich und dem anschließenden Totengedenken blickte Hammrich kurz auf die gelungene Fastnachtskampagne 2018 zurück. Besonders die Prunksitzung und der Königheimer Umzug am Fastnachtssamstag seien wieder einmal tolle Veranstaltungen gewesen.

Im anschließenden Bericht der Schriftführerin ließ der zweite Vorsitzende, Thomas Wolz, stellvertretend das Jahr ebenfalls durch eine begleitende Bilderpräsentation Revue passieren. Er verwies auf erfolgreiche Veranstaltungen wie die traditionelle Prunksitzung, zahlreiche auswärtige Fastnachtsveranstaltungen, den eigenen Fastnachtsumzug als Höhepunkte der Kampagne sowie den Weihnachtsmarkt.

Die finanzielle Jahresbilanz wurde von Kassenwart Felix Schiltmeyer präsentiert. Zeugwart Marco Spielvogel erläuterte daraufhin kurz die Neuanschaffungen und Investitionen des vergangenen Jahres.

Danach folgten erstmalig auch die Berichte der Jugendvertretung, Gardevertretung, Landsknechte, Bettflaschengruppe sowie des Beauftragten für die Mitgliederverwaltung, Helmut Greß.

Die Kassenprüferinnen Elena Greß und Martina Heß bescheinigten eine tadellose Buchführung der Kassenwarte und schlug daraufhin die Entlastung des gesamten Vorstands vor, welcher einstimmig zugestimmt wurde.

Danach standen die Neuwahlen des Vorstands an, durchgeführt von Ehrenmitglied Karl Haag: Der Vorsitzende Christof Hammrich und seine Stellvertreter Thomas Wolz und Thorsten Hammrich stellten sich erneut zur Wahl und wurden für die kommenden zwei Jahre wiedergewählt. Schriftführerin Julia Stang verlängerte ebenfalls ihr Amt, was von den Anwesenden unterstützt wurde.

Die Schatzmeister Christina Köhler und Felix Schiltmeyer wurden ebenfalls wiedergewählt.

Wie in den vorangegangenen Jahren werden Sonja Reinhart als Jugendvertreterin, Elke Schiltmeyer als Vertreterin der Bettflaschengruppe, Ralph Thoma als Landsknechtsvertreter sowie gemeinsam mit Maren Hofmann als Gardevertreter sowie Elena Greß und Martina Wild als Kassenprüfer ihr Amt auch weiterhin ausüben.

Im Anschluss dankte der Vorstand dem Ehrenmitglied Helmut Greß, welcher sein Amt der Mitgliederverwaltung an Maren Hofmann abgibt, für sein großes Engagement. Felix Schiltmeyer erklärte, dass in naher Zukunft ein Förderverein gegründet werden soll, für welchen noch Vorstandsmitglieder gesucht werden.

In seinem Schlusswort verwies der Vorsitzende auf die Vorbereitungen anstehender Veranstaltungen wie das Weinblütenfest am letzten Juniwochenende und kündigte an, dass auch in diesem Jahr ein Vereinsausflug im Herbst stattfinden soll. just

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019