Ein ganzer Tag im Zeichen von „Brot für die Welt“

Tauberbischofsheim.„Hungern nach Gerechtigkeit.“ Unter diesem Motto steht die diesjährige Aktion von „Brot für die Welt“. Bereits zum 60. Mal in Folge engagiert sich das Hilfswerk für die Menschen, denen es nicht gut geht; so rückt es den Kampf gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit thematisch in den Mittelpunkt seiner Arbeit.

Schon 1959 hatten die evangelischen Kirchen in beiden Teilen Deutschlands zu Spenden für Hungernde aufgerufen, zum Teil auch, um etwas von dem zurückzugeben, was man selbst in den eigenen Not nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Ausland erhalten hatte. Was eigentlich als einmaliges Projekt gedacht war, hat sich durchgesetzt. „Hilfe zur Selbsthilfe“, von Anfang an eine der Grundideen, wurde dabei zum Leitgedanken. Wie schon in all den Jahren zuvor, ging es auch dieses Mal schwerpunktmäßig um vier Projekte in verschiedenen Ländern der Erde.

Der hiesige Kirchengemeinderat hat sich für ein Projekt in Sierra Leone entschieden, einem der ärmsten Länder Afrikas, das zudem durch den Bürgerkrieg (1991 bis 2002) und die Ebolaepidemie (2014 bis 2016) traurige Berühmtheit erlangte. Mit verbesserten Anbaumethoden, mit denen sie trotz Trockenheit und Klimawandel ausreichend ernten können, sowie mit Ziegen- und Hühnerzucht, können die Menschen dort ihre wirtschaftliche Situation verbessern. Das bedeutet zum einen gesundes Essen für die Familie, zum anderen aber auch eine Verdienstmöglichkeit durch den Verkauf ihrer Produkte auf dem Markt. Dadurch haben auch Kinder die Chance, statt schwer zu arbeiten eine Schule besuchen zu können, also „Schule statt Kinderarbeit“, wie es im diesjährigen Flyer heißt, oder auch „Schule statt Schuften“, wie es auf dem Plakat steht, wo man in Form von kleinen Schulheften dann den jeweiligen Spendenstand ablesen kann.

Familie vorgestellt

Pfarrer Gerd Stühlinger stellte beim Gemeindetag dazu eine Familie vor, die dank der Unterstützung von „Brot für die Welt“ nach einer schweren Zeit des Hungerns nun erfolgreich Landwirtschaft betreiben kann und dadurch eben auch die Kinder zur Schule schicken kann, denn das kostet Geld. Nicht nur für das übliche Lernmaterial und Schulgeld, sondern auch für die nicht gerade billige Schuluniform. Neun Kinder sind das zurzeit, fremde und eigene, die anderen beiden sind noch zu klein. „Stellt Euch vor, kein Schulbus, auch nicht Papas Kleinbus.

Die Großen laufen oft viele Kilometer bis sie endlich dort sind. Und in der Mittagshitze dann auch wieder zu Fuß zurück“, so Stühlinger, gerade an die Jüngeren gewandt. „Wir können dankbar sein für das, was wir haben“, schloss er seine Ausführungen. „Wir haben meistens mehr als wir brauchen. Dadurch können wir bereit sein zum Teilen, damit auch wir den Hunger nach Gerechtigkeit von so vielen stillen können.“

So stand dieser ganze Tag im Zeichen von „Brot für die Welt“. Dafür hatten wieder die Mitglieder der Seniorenjungschar und vom Frauenwerkkreis viele Stunden gebacken, gestrickt, gehäkelt, gewerkelt, gesägt, Kränze gebunden, Adventsgestecke gerichtet und Christbaumschmuck gebastelt. Alles wurde zum Verkauf angeboten. Auch der Erlös der vielen Kuchenspenden galt der Aktion.

Daneben hatten aber auch viele an die gedacht, denen es bei uns – quasi „vor der Haustür“ – nicht so gut geht, und für die Tafeln Lebensmittel und Pflegeprodukte gespendet. Begegnungen kamen ebenfalls nicht zu kurz, viele schöne Gespräche wurden geführt und zwischendurch unterhielten einige Bläser vom Posaunenchor mit adventlichen Weisen die Gäste. Alles in allem wieder ein schöner Tag, der auf die Adventszeit einstimmte. aba

