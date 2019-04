Tauberbischofsheim.Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab dem heutigen Donnerstag jeden Tag, außer Montag, jeweils um 19.30 Uhr den Film „Ein Gauner und Gentleman“ (FSK ab sechs Jahren).

Zum Inhalt: Den Großteil seines Lebens verbrachte Forrest Tucker (Robert Redford) hinter Schloss und Riegel. Weil er aber nicht bloß einer der besten Bankräuber ist, sondern gleichzeitig auch ein wahres Genie, wenn es um Gefängnisausbrüche geht, genießt der Berufsganove auch immer wieder die selbstgewonnene Freiheit. Selbst im legendären, in der Bucht von San Francisco liegenden Hochsicherheitsknast von Alcatraz konnten sie den Verbrecher nicht halten. Als dieser 1981 mit seinen Handlangern Teddy (Danny Glover) und Waller (Tom Waits) eine Bank nach der anderen ausraubt, lernt er nach einem Coup die Farmbesitzerin Jewel (Sissy Spacek) kennen. Alles läuft wie am Schnürchen für Tucker, bis der Polizist John Hurt (Casey Affleck) als erster durchschaut, was es mit all den Überfällen der letzten Zeit auf sich hat: Tucker und seine Komplizen müssen sich in Acht nehmen, denn Hurt ist ihnen dicht auf den Fersen...

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019