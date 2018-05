Ein gutes Spiegelbild der Region

Anzeige

„Wir finden das Geschehen der Region in den Fränkischen Nachrichten gut abgebildet und fühlen uns gut informiert“, ist der einhellige Tenor der Auszubildenden. Die FN punkten vor allem durch ihre Lokalberichterstattung. „Wir wissen, was in der Region los ist.“ Die FN als eine Art „Gemischtwarenladen“ mit einem breitgefächerten Sortiment an Nachrichten von Sport, über Vereine bis Kommunalpolitik, biete für jeden etwas.

Sicher sei nicht alles für jeden interessant, aber man finde immer etwas, das einen anspricht. Keinen Hehl machen die Jugendlichen daraus, dass die überregionale Berichterstattung bei ihnen nicht punkten kann und für sie kein Grund ist, die FN zu lesen. Die dort verbreiteten Nachrichten erhalte man über andere Medien schneller und auch besser aufbereitet. Im Lokalen hingegen gebe es auch News und Geschichten, die man sonst nirgendwo bekomme.

Und noch eines wird bei den Gesprächen mit den Jugendlichen klar: Die Optik muss stimmen. „Ein großes Bild oder auch eine gute Grafik wecken Interesse und animieren uns, den Artikel zu lesen“, ist auch hier übereinstimmend die Aussage. Die neue FN-Rubrik „Grafik der Woche“ beispielsweise kommt besonders gut an. Die Gestaltung muss also auch passen.

Neben den Erfahrungen der Auszubildenden ist natürlich auch die Motivation und die Erfahrungen der Unternehmen und Verwaltungen ein wichtiger Gradmesser für den Erfolg des Projekts „Klasse Azubis“. „Unsere Kundengespräche beziehen sich ja nicht nur auf Fachthemen, sondern hier ist auch Allgemeinwissen gefragt“, sagt Anke Albert von der Sparkasse Tauberfranken. „Unsere Mitarbeiter müssen wissen, was in der Region passiert“, stellt Katja Seidenfuß von der Volksbank Main-Tauber fest. Nur so lasse sich ein „guter Draht“ zu den Kunden herstellen.

Verbessertes Textverständnis

„Wir haben bemerkt, dass das Zeitunglesen das Textverständnis unserer Auszubildenden verbessert, auch bei Texten, die sich auf Verwaltungs- und Fachthemen beziehen“, sagt Julia Michel, die „Klasse Azubis“-Betreuerin beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis. „Das ist gerade für eine Verwaltung natürlich enorm wichtig.“ Einen anderen Aspekt bringt Juliane Noe von der Stadt Lauda-Königshofen ins Spiel: „Es ist für unsere Auszubildenden ist es ganz wichtig zu sehen, wie kommunapolitische Themen in der Zeitung aufbereitet werden, beispielsweise wenn sie bei der Vorbereitung einer Gemeinderatssitzung mitgeholfen haben. Da ist es schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Gewichtung bei einer Verwaltung und der Presse ist.“

„Mitarbeiter in Verwaltungen müssen politisch informiert sein“, machen Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer und Tauberbischofsheims Hauptamtsleiter Michael Karle deutlich: „Vor allem kommunalpolitisch muss man immer auf dem neuesten Stand sein.“ An der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim nehmen mehr als 50 Schüler am Kooperationsprojekt teil. Ein Jahr lang haben sie per Smartphone, Tablet oder PC Zugriff auf die Digitale Zeitung der FN.

Monatliches Quiz

Ein monatliches Online-Quiz soll zeigen, was die Teilnehmer aus dem Projekt mitnehmen. Am Ende warten ein Abschlusstest und eine Prämierung. Die besten „Klasse Azubis“-Gruppen (Klassen, Schulen, Unternehmen) werden ausgezeichnet. Mehrere Berufsschulen aus dem Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis sind beteiligt. Das Projekt „Klasse Azubis“ soll auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden.

