Ein Klassentreffen an der alten Wirkungsstätte

Anzeige

Tauberbischofsheim.Klassentreffen zum Jubiläum: Vor 50 Jahren absolvierten sie ihr Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium. Jetzt kamen die ehemaligen Schüler zusammen, um Erinnerungen auszutauschen. „Wo ist denn die Zeit geblieben?“, fragte Helmut Rittter. Er hatte die Zusammenkunft an der alten Wirkungsstätte organisiert. 1968 haben die einstigen Gymnasiasten ihr Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium abgelegt. Bei einem Rundgang mit Schulleiterin Martina Schlegl staunten sie über die in der Zwischenzeit erfolgten Veränderungen. Mensa, Bibliothek und naturwissenschaftliche Räume standen auf dem Besichtigungsprogramm. Die moderne Ausstattung hinterließ bei den Besuchern einen nachhaltigen Eindruck. „Carpe diem – nutze den Tag“, habe er im Lateinunterricht damals gelernt, erinnerte Helmut Ritter sich. Das Jubiläum nahmen die einstigen Schüler deshalb auch zum Anlass, den Augenblick zu genießen und zudem gemeinsam zu feiern. „Schön, dass Sie sich Ihrer ehemaligen Schule noch immer verbunden fühlen“, meinte Martina Schlegl. Die Schulleiterin des Tauberbischofsheimer Bildungseinrichtung zeigte sich außerdem überzeugt, dass die auch in Zukunft so bleibt. feu/Bild: MGG