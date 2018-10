Ein kulturelles Juwel im Taubertal

Ehrung für sein Engagement um den Erhalt von Kloster Bronnbach: Der Kulturpreis des Frankenbundes wurde beim Bundestag am Samstag in der Tauberbischofsheimer Schlossdiele vom Vorsitzenden Dr. Paul Beinhofer, Regierungspräsident von Unterfranken (Vierter von rechts), an den früheren Landrat des Main-Tauber-Kreises, Georg Denzer (Dritter von links), vergeben.

© Bilder Seufert