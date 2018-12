Tauberbischofsheim.Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde der Ortsvorsteher von Dienstadt, Herbert Häfner, für seine über 30-jährige Tätigkeit als Ortvorsteher geehrt. Herbert Häfner gehört seit dem 1. Januar 1984 dem Ortschaftsrat an, ist seit 25. November 1987 Ortsvorsteher und war von September 2004 bis Mai 2014 im städtischen Gemeinderat.

Für diese außergewöhnliche Leistung bedankte sich Bürgermeister Wolfgang Vockel und stellte dabei Häfners erfolgreich umgesetzte Projekte für Dienstadt in den Vordergrund. „Eine besondere Herzensangelegenheit ist sein Bemühen um neue Bauplätze für den Zuzug nach Dienstadt. Die Projekte, für die die Stadt meist das Material stellt, werden stets mit Eigenleistung aus der Bevölkerung umgesetzt. Herbert Häfner ist ein Mann der Tat“, so Wolfgang Vockel. „Er packt gerne selbst mit an, ist engagiert, beharrlich und bürgernah.“

Für sein herausragendes Engagement wurde Herbert Häfner die Ehrennadel des Gemeindetags für kommunalpolitische Tätigkeit überreicht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018