Ein mehr als eindrucksvolles Hörerlebnis

Tauberbischofsheim.Minutenlange stehende Ovationen in einer ungewöhnlich gut besuchten Martins-kirche gab’s zu Ende eines ebenso ungewöhnlichen Konzerts, das in vieler Hinsicht aus dem üblichen Rahmen fiel: Die Tauberfränkische Kantorei und das hier ebenfalls wohlbekannte Instrumentalensemble „Mixtura“(hier in der fünfköpfigen Besetzung „Mixtura 2018“) hatten sich zusammen mit drei weiteren Vokal- und Instrumentalsolisten unter Leitung von Brigitta Meuser zur Aufführung der „Misa a Buenos Aires“, einem 1996 entstandenen, also noch recht aktuellen Werk des argentinischen Komponisten Martin Palmeri (geboren 1965) zusammengefunden und sorgten damit für ein mehr als eindrucksvolles, faszinierendes Hörerlebnis, wie man es an diesem Ort noch selten oder nie erlebt hatte.

Martin Palmeris, auch unter dem Namen „Misa Tango“ bekanntgewordene Messvertonung, hält sich in formaler Hinsicht vom „Kyrie“ bis zum „Agnus Dei“ ganz an die traditionelle katholische Liturgie mit den textlich-musikalischen Schwerpunkten des „Gloria“ und „Credo“ und verwendet an verschiedenen Stellen Elemente der traditionellen abendländischen Kirchenmusik – beispielsweise in der abschließenden Fuge des „Kyrie“ und des „Agnus Dei“ und der auch sonst mehrfach auftretenden kontrapunktischen Satzweise.

Im Wesentlichen ist das Werk stilistisch dem „Tango nuevo“(„neuer Tango“) in der Tradition Astor Piazzollas (1921 bis 1992) verpflichtet. Dieser neue Tango stellt in vieler Hinsicht (beispielsweise durch die Erweiterung der Harmonik und Rhythmik und durch die Einbeziehung von Elementen der europäischen Kunstmusik und des modernen Jazz) eine Erneuerung des herkömmlichen Idioms dar.

Zum typischen Klang dieses Stils gehören Klavier und Bandoneon, eine Abart des Akkordeons, zwei im Raum der Martinskirche sonst selten gespielte Instrumente (für das Bandoneon war es wohl sogar eine Premiere). Ungewöhnlich war auch, dass die Aufführung der Palmero-Messe hier noch durch vier zusätzliche Tango-Kompositionen von Astor Piazzolla (darunter das berühmte „Adios Nonino“) und Martin Palmero ergänzt wurde.

Dass die in ihren Ausdrucksmöglichkeiten erweiterte und sublimierte Variante einer eigentlich weltlichen Musik, die in ihrem Wesen von existentieller Schwermut und Erotik geprägt ist, auch in der Kirche ihren Platz haben kann, wäre in früheren Jahrzehnten kaum vorstellbar gewesen. Dass aber die christliche Verkündigung dieser Sphäre ursprünglich keineswegs feindlich gegenüberstand, zeigt schon das „Hohe Lied“ des Alten Testaments – so Kirchenmusikdirektor Michael Meuser in seiner einleitenden Ansprache. Was die Gegenwart betrifft, so ist ein schlagender Beweis dafür wohl die Tatsache, dass die seit ihrer Entstehung weltweit erfolgreiche „Misa Tango“ 2013 in einem Konzert eigens zu Ehren von Papst Franziskus in Rom aufgeführt wurde.

Was bei der (inklusive der Instrumentalstücke) eineinviertelstündigen Aufführung in der Stadtkirche zunächst wohl am meisten beeindruckte, war die ungewöhnliche Klarheit, Präsenz und Lebendigkeit des Klangbildes von Chor, Orchester und Solisten unter Leitung von Brigitta Meuser, was sicher auch darauf zurückzuführen war, dass man die Musiker(-innen) im Altarraum so weit wie möglich nach vorne postiert hatte. Die Sängerinnen und Sänger der Tauberfränkischen Kantorei artikulierten so deutlich, dass man (zumindest in den vorderen Reihen) den lateinischen Messtext streckenweise wörtlich verfolgen konnte, gleichfalls brillant und präzise, oft mit überraschend orchestraler Klangfülle aufwartend, agierten die fünf Streicher des „Ensemble Mixtura 2018“. Und dass der authentische bodenständige Tango, bei aller Vielfalt der Stilmittel immer noch die Grundlage des Werks, rhythmisch, farblich und atmosphärisch dicht und greifbar war, dafür sorgte zum einen die inspirierte, stilechte „Rhythmusgruppe“ des Ensembles mit dem zupackenden, harte Akzente setzenden Pianisten Lambert Bumiller und Winfried Holzenkamp als zupfendem Kontrabassisten von „Mixtura“.

Zum zweiten das wunderbar farbenreiche und nuancierte, lyrische Bandoneon von Wolfgang Weniger (etwa bei Beginn des „Agnus Dei“), das gelegentlich (so im „Gloria“) in fein gesponnene Dialoge mit anderen Instrumenten, war es nun das Klavier oder die Solovioline von Valerie Rubin, eintrat. Und last but not least die Gesangssolistin des Abends in Person der armenischen Mezzosopranistin Zara Habokyan, die mit makelloser Intonation, expressiver Intensität und Leidenschaftlichkeit strahlende Glanzlichter setzte. Wie schon gesagt: Eine ganz neue und faszinierende Erfahrung geistlicher Musik an diesem Ort. the

