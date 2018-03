Ein soziales Miteinander anstreben

Anzeige

Prävention, also Vorbeugung und Verhütung, sei seit Juli 2015 im Sozialgesetzbuch rechtlich verankert, berichtete Elisabeth Krug, Sozialdezernentin des Landkreises, in einer Themeneinführung. „Ohne die Arbeit des AkS wären wir im Landkreis nicht so gut aufgestellt“, betonte sie. Das Wirken dieses Aktionskreises sei vielfältig.

Arbeitsschwerpunkte

Neben der Gewaltprävention seien auch Suchtprävention und Gesundheitsförderung wichtige Themen. „Es stellt sich die Frage, wie die Lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen ohne Aufklärung und Präventionsangebote zu den Themen Konflikte und Gewalt aussehen würden“, gab Krug zu bedenken.

Über Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Unterstützungsangebote referierte Sigrid Mündlein, Vorsitzende des AkS sowie kommunale Suchtbeauftragte und Managerin im angewandten Gesundheitswesen beim Main-Tauber-Kreis.

Die enge, institutionell übergreifende Kooperation von Polizei, Erziehungsberatungsstelle, Suchtberatungsstellen, Sportjugend, Schulsozialarbeit, Landratsamt sowie Präventionsbeauftragten des Regierungspräsidiums Stuttgart und Ehrenamtlichen biete die Möglichkeit, Schulen aller Arten im Main-Tauber-Kreis sowohl personell als auch finanziell bei der Durchführung von präventiven Maßnahmen zu unterstützen.

Das Fördervolumen des AkS für Institutionen, Aktionen und Projekte zwischen 2011 bis 2017 bezifferte Sigrid Mündlein mit rund 48 500 Euro.

Präventionsprojekte

Der AkS unterstütze Präventionsprojekte wie zum Beispiel Schülerbefragungen, Präventionstheater, erlebnispädagogische Maßnahmen wie etwa „Project Adventure“, „WenDO“ als Programm zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen, „Kelly-Inseln“ als sichere Anlaufstelle für in Not geratene Kinder in einer Stadt oder Gemeinde, Rauchfrei-Programme, Festkultur, Sucht im Alter sowie betriebliche Suchtprävention. Zudem wies Mündlein auf den Förderverein hin, der die Arbeit des AkS unterstütze.

Seit 1998 hat die AGJ-Suchtberatungsstelle des Main-Tauber-Kreises durch Gerhard Heine in Kooperation mit Bernhard Bopp von der Psychologischen Beratungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis einzelne Bausteine von Konfliktkultur an Schulen im Landkreis eingeführt und nachhaltig betreut. Beide Akteure stellten im Rahmen der Fachtagung Elemente und Vor-Ort-Projekte der schulischen Gewaltprävention und des Programms „Konflikt-Kultur“ vor.

Unter anderem waren Aktionen und Maßnahmen die erste Tauberbischofsheimer Spieleausstellung mit dem Titel „Spiel mal wieder“, Eltern- und Schülerberatungen, Trainings zum Sozial- und Konfliktmanagement sowie Schüler und Lehrer-Multiplikatoren-Fortbildungen. Als drei Hauptsäulen der schulischen Konfliktkultur nannten Heine und Bopp Prävention wie Streitschlichtung und Suchtprävention, Intervention wie etwa Krisenintervention und Fallbesprechungen sowie strukturelle Ebenen wie unter anderem Integration in den Schulalltag und Bildung von Projektteams.

Für Schüler und Pädagogen

„Konflikt-Kultur“ sei ein Fortbildungs- und Präventionsprogramm, das sich sowohl an Schüler als auch an Pädagogen aller Schulrichtungen richte, berichtete Diplomsozialpädagogin Corina Fertig, erfahrene Konflikttrainerin im Neckar-Odenwald-Kreis, in ihrem Vortrag „Konflikt-Kultur aktuell – Pädagogische Haltung und Programmbausteine“.

Das Programm gehöre zu den Angeboten des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg von dem das Programm im Jahr 1997 entwickelt wurde.

Ziel sei eine nachhaltige Schulentwicklung, die zu einer Verbesserung des Schulklimas beitrage und alle Beteiligten mit einbeziehe. Die Heranwachsenden erfahren dabei einen Zuwachs an sozialen Kompetenzen und werden befähigt, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Zudem werde es Lehrkräften ermöglicht, weitere pädagogische Handlungskompetenzen zu erlernen.

Pädagogische Grundelemente

Als pädagogische Grundelemente bezeichnete die Referentin „Gut arbeiten“, „Regeln des Zusammenlebens“ sowie „Sozialtraining und Mobbingprävention“.

Mobbing sei in allen Schularten keine Seltenheit, nach aktuellen Untersuchungen gebe es pro Klasse ein bis zwei Schüler, die wiederholt, systematisch und hilflos herabgewürdigt werden – so unter anderem eine der Definitionen von Mobbing.

Unter anderem gehe es darum, dass Schüler Verhalten und gegenseitigen Respekt im Sinne eines sozialen Zusammenlebens und gewaltfreien Umgangs miteinander erlernen und einhalten würden.

Am Samstag, 5. Mai, findet um 19 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zugunsten des AkS-Fördervereins statt.

