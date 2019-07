Ein wichtiges Etappenziel erreicht

Die Neunt- und Zehntklässler der Werkrealschule am Wört in Tauberbischofsheim erhielten ihre Zeugnisse für die Mittlere Reife beziehungsweise ihren Hauptschulabschluss.

Tauberbischofsheim. 68 Jugendliche haben einen langen Weg hinter sich. Fünf beziehungsweise sechs Jahre hat er bei den allermeisten gedauert, immer den Blick nach vorne gerichtet. Doch jetzt war es geschafft, alle waren am Ende dieses Weges angekommen. Das langersehnte Ziel war erreicht – der Hauptschulabschluss bei den Neuntklässlern (Schnitt 3,1) und der Werkrealschulabschluss in Form der Mittleren Reife bei den Zehntklässlern (Schnitt 2,8 ). Für den feierlichen Akt der Zeugnisübergabe kamen nun nochmals alle Absolventen der Werkrealschule des Schulzentrums am Wört mit ihren Eltern sowie den Lehrern im festlich geschmückten Foyer des Schulzentrums in Tauberbischofsheim zusammen.

Zur Einstimmung auf einen schönen Abend spielte das Bläserensemble der fünften Klasse. Vertretungsweise dirigiert von Gustav Endres, trugen die Neubläser gekonnt vor, was sie seit Beginn des Schuljahres an ihren Instrumenten gelernt hatten.

Pascal Mauer hieß nicht nur die Gäste willkommen, sondern moderierte auch den Abend. Rektor Christian Wamser nahm das Motto des Abends „Der Weg ist das Ziel“, zum Ankerpunkt seiner Rede. Bis jetzt hätten die Jugendlichen sich auf ihrem Weg, der durch die Eltern und Lehrer oft klar vorgezeichnet gewesen sei, gut zurechtfinden können. Aber nun gelte es, einen eigenen Weg zu finden, selbst Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen und sich immer auf Wege zu konzentrieren, die sie weiterführen würden. Dies könnten ganz unterschiedliche Wege sein –schnelle, langsame, steinige, von Blumen gesäumte . Wichtig sei es für die Heranwachsenden, Kurs zu halten und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Auf diese Art von Selbständigkeit habe die Schule die Absolventen hoffentlich gut vorbereitet, nun könne er nur noch alles Gute für jedenWeg wünschen.

Die Schülervertreter Bianca Hofmann und Taulant Mehmeti richteten Grußworte an die Gäste und wünschten sich selbst und ihren Mitschülern, dass sie die richtigen Berufswege einschlagen oder anderenfalls viel aus etwaigen Fehlern lernen würden.

Diesen Wünschen schlossen sich Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Baumann sowie die Elternbeiratsvorsitzende Wagner an und dankten auch den Eltern für ihr Engagement. Das sei nicht immer einfach gewesen, Tränen und Diskussionen mit eingeschlossen, aber sie hätten gut durchgehalten.

Klassenlehrer Tobias Plonka (9a) stellte mit einer lustig bebilderten Power-Point-Präsentation die wichtigsten Stationen der Neuntklässler in den letzten Jahren vor, ehe die Zehntklässler mit ihrem Klassenlehrer Mario Häffner ein selbst gedichtetes witziges Lied über die Schüler der eigenen Klasse vortrugen.

Danach war es endlich soweit. Der wichtigste Moment des Abends stand direkt bevor – die Zeugnisübergabe. Schulleiter Wamser und die Klassenlehrer Tobias Plonka (9a), Michael Fuchs (9b) sowie Mario Häffner (10a) überreichten die wichtigen Dokumente an ihre Zöglinge. Der lange Weg machte sich nun endlich für die 68 Entlassschüler bezahlt, der gelungene Schulabschluss war vollbracht.

Preise: Bianca Hofmann 1,4 (9a) und Pascal Mauer 1,8 (10a); Preis gestiftet vom Förderverein: Domenic Brust 1,9 (9b).

Belobigungen: Vivien Gerhard 2,0 (9a); Mario Groß 2,1 (9b); Eva Pfau 2,1 (9b); Jannik Schmied 2,1 (9b) ; Melanie Zimbelmann 2,1 (9b); Stellina Foot 2,2 (10a); Larissa Kurzyk 2,3 (9a); Leonie Bayer 2,3 (9b); Jan Limpert 2,4 (10a); Taulant Mehmeti 2,4 (10a); Michelle Tiffert 2,4 (10a).

