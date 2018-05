Einblick in Arbeit der Rettungsdienste

Anzeige

Tauberbischofsheim.Aufgrund anderweitiger Belegung (Abitur) der Aula/Turnhalle hat die Jugendleitung der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim das Schüler- und Jugendtraining in den Außenbereich verlegt.

Darum ging es am ersten Tag zur DRK-Rettungswache in Tauberbischofsheim. Gleich beim Eintreffen konnten die Teilnehmer das Ausrücken eines echten Rettungseinsatzes mit Signal beobachten und dessen Ablauf. Danach begrüßte Lehrrettungsassistent Uwe Rennhofer und Rettungssanitäterin Alexa Mayer die Kinder und deren Eltern.

Während des mehrstündigen Besuchs wurde in einem kurzen Referat das Aufgabengebiet des Rettungsdienstes aufgezeigt. Wichtiger Punkt dabei war vor allem: Wie setze ich einen Notruf ab und welche Nummern sind hierbei erforderlich? Dann ging es an die Praxis. Es wurde unter anderem trainiert, wie man einen Verletzten mittels einer Decke in die stabile Seitenlage bringt. Im Anschluss an Theorie und Praxis konnten die Teilnehmer Notarzt-, Rettungs- und Krankentransportwagen besichtigen.