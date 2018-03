Einblick in das Studium

Anzeige

Tauberbischofsheim.Studienbotschafter verschiedener Universitäten und Fachrichtungen besuchten die Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim. Sie gaben den angehenden Abiturienten einen Einblick in die Welt des Studiums. Insgesamt 170 Schüler der verschiedenen gymnasialen Oberstufen in Tauberbischofsheim nahmen an dieser Veranstaltung teil, darunter das Wirtschaftsgymnasium, das Technische Gymnasium sowie das Matthias-Grünewald Gymnasium.

Nach der Begrüßung durch den Schulleiter der Kaufmännischen Schule, Robert Dambach, stellten die Studienbotschafter verschiedene Fachbereiche vor und berichteten auch über ihren persönlichen Werdegang. So erfuhren die Abiturienten unter anderem etwas über das Studium der Fachrichtungen Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Wirtschaftsrecht sowie Fahrzeug- und Motorentechnik.

Ebenso stellten Studienbotschafter der Universität Würzburg die Studiengänge Games Engineering, Geographie, Philosophie und Lehramt vor. Auch Vertreter der Dualen Hochschule Mosbach und der Hochschule Heilbronn sowie der Polizei Heilbronn nahmen an der Veranstaltung teil und gaben einen Einblick in ihre Arbeit.