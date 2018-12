Einbrecher treiben ihr Unwesen

In der dunklen Jahreszeit gehen Einbrecher besonders gerne auf Tour. Am Samstag kam es in Tauberbischofsheim gleich zu drei Wohnungseinbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Tauberbischofsheim. Drei Wohnhäuser in Tauberbbischofsheim erhielten am Samstag ungebetenen Besuch. Wie die Polizei mitteilt, kletterten im Lessingweg zwischen 14 und 19 Uhr Unbekannte mithilfe einer Mülltonne auf den Balkon eines Wohnhauses und brachen dann ein Fenster auf. Im Inneren des Gebäudes fanden sie einen Tresor, den sie in den Garten transportierten und dort gewaltsam öffneten. Was sie stahlen, muss noch erhoben werden.

Einbrecher ertappt

Um 18.20 Uhr kehrte ein 32-Jähriger in seine Wohnung in der Schillerstraße heim. Als er die Räume betrat, hörte er Geräusche. Den Einbrecher sah er nicht mehr, denn der flüchtete durch das zuvor aufgebrochene Schlafzimmerfenster.

Gleich darauf startete in der Eichendorffstraße ein Motor und ein weißer Transporter in der Art eines Sprinters fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Albert-Schweitzer-Straße davon. Entwenden konnten die Täter nichts.

Schmuckstücke gestohlen

In der Straße „Am Brenner“ brachen die Langfinger am Samstagnachmittag oder -abend die Terrassentür eines Wohnhauses auf und durchwühlten in den Räumen Schränke und Kommoden. Die Beute bestand aus verschiedenen Schmuckstücken.

Die dunkle Jahreszeit ist die Zeit der Einbrecher. Nicht nur die drei Fälle vom Samstag in Tauberbischofsheim zeigen das. Deshalb hat die Polizei die Kontrollen erhöht und setzt verstärkt auf Prävention, um Langfingern das Eindringen in Häuser und Wohnungen so schwer wie möglich zu machen.

Viele Einbrüche können laut Polizei bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert werden. Hier die wichtigsten Tipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen in einem vermeintlich guten Versteck. Einbrecher wissen genau, wo sie nach einem Schlüssel suchen müssen.

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos die Haustür, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel (Türspaltsperre).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018