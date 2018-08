Eine bunte Auswahl an Artikeln

Anzeige

Tauberbischofsheim.Eine bunte Auswahl von Haushalts- und Strumpfwaren, über Bekleidung und Lederwaren bis hin zu Gewürzen, Tüchern, frischem Kaffee und fränkischen Spezialitäten erwartet die Besucher beim Krämermarkt am heutigen Mittwoch von 8 und 18 Uhr auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz. Ein Bummel durch Innenstadt im Anschluss empfiehlt sich. Für die Kinder wird Bungee-Jumping angeboten. Der Marktplatz steht in dieser Zeit nicht zum Parken zur Verfügung. Zentrumsnahe Parkmöglichkeiten stehen in den Parkgaragen Ringstraße und Schlossplatz sowie auf den Großparkplätzen Vitryallee, Pestalozziallee und Wörtplatz zur Verfügung.