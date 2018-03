Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Sopranistin Miriam Burghardt aus Bietheim-Bissingen wird am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Martin für eine erkrankte Kollegin im Konzert singen. Unter dem Titel „Klage einer Mutter“ bringt sie hier eine der berühmtesten Klagevertonungen der Musikgeschichte zu Gehör, das „Pianto della Madonna“ von Claudio Monteverdi. Zusätzlich erklingen die „Lecon de Tenebres“ (Klagelieder) von Marc Antoine Charpentier. Es musizieren: Dimitri Giouseljannis (Cello) und Michael Meuser (Orgel).

Miriam Burghardt wuchs in Göppingen auf und erhielt dort ihre musikalische Grundausbildung in Geige, Klavier und Orgel. An der Musikhochschule Freiburg studierte sie Schulmusik und Violine und schloss ein Aufbaustudium Gesang an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg an. Nach ihrem Abschluss erweiterte sie ihre Gesangsausbildung durch Unterricht bei Professorin eata Heuer-Christen und Sibylla Rubens, sowie mehrere Meisterkurse bei Professorin Klesie Kelly. Neben ihrer pädagogischen Tätigkeit singt sie seit vielen Jahren in der Gächinger Kantorei und im Stuttgarter Kammerchor. Solistisch widmet sie sich besonders dem Fach des geistlichen Oratoriums. Ihr Repertoire erstreckt sich dabei von Werken Bachs und Mozarts bis hin zu Brahms „Requiem“ und Dvoraks „Stabat mater“. Auch der zeitgenössischen Musik widmete sie sich verstärkt durch mehrere Uraufführungen, unter anderem beim Europäischen Kirchenmusikfestival Schwäbisch Gmünd, wobei ihr die angeborene Fähigkeit des „absoluten Gehörs“ sehr zugute kommt. Karten gibt es an der Abendkasse.