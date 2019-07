Eine Feier als „Balsam für die Seele“

Die waschechte Bischemerin Ilse Schwarz feierte am Sonntag in ihrem „zweiten Wohnzimmer“ in der oberen Diele des Kurmainzischen Schlosses ein ganz besonderes Jubiläumsfest.

Tauberbischofsheim. In Tauberbischofsheim kennt sie fast jeder in ihrer auf den Leib geschnittenen Rolle als Stadtführerin, in der sie lebhaft Geschichte und Geschichten ihrer geliebten Heimatstadt erzählt.

Zu der Geburtstags- und Jubiläumsfeier von Ilse Schwarz, die von den Schlossgeistern ausgerichtet wurde, waren viele Angehörige, Freunde und Wegbegleiter ins Kurmainzische Schloss nach Tauberbischofsheim gekommen.

Die Moderation der Matinée erfolgte durch Landrat a. D. Georg Denzer, einem guten Freund der Jubilarin. Zu Beginn der harmonischen Veranstaltung gab es zunächst ein Geburtstagsständchen für Ilse Schwarz.

Georg Denzer bezeichnete sie als Bischemer Urgestein.

Sie habe sich um die Kultur in der Stadt verdient gemacht und dafür sprach er ihr Dank aus. So erzählte Denzer auch einige Anekdoten über Ilse Schwarz und ihren verstorbenen Mann Wolfgang. In Tauberbischofsheim verkörpere keine Person so stark die Stadtgeschichte wie Ilse Schwarz.

An diesen Tag galt es gleich mehrere Jubiläen zu feiern.

Aktivitäten für die Heimatstadt

Der 80. Geburtstag von Ilse Schwarz stand dabei nicht im Vordergrund, sondern vielmehr ihre Aktivitäten für ihre Heimatstadt.

Seit 20 Jahren unterstützt und begleitet sie die Museumsnacht, und genauso lange ist sie mit der Touristikgemeinschaft Romantische Straße verbunden.

Seit 25 Jahren ist sie Gästeführerin in der historischen Altstadt, im VS-Museum, im Tauberfränkischen Landschaftsmuseum und im Fechtzentrum. Sie ist Reiseleitung im „Lieblichen Taubertal“, um nur einige Punkte zu nennen.

Auch musikalisch ist Ilse Schwarz aktiv – seit 30 Jahren ist sie begeisterte Sängerin im Musikkreis Dittigheim.

Schon 40 Jahre ist sie aktiv in der Museumsarbeit tätig. Alles begann bei einem Elternabend im Matthias-Grünewald-Gymnasium, als sie damals von Direktor Otmar Bischof, der auch Vorsitzender der Tauberfränkischen Heimatfreunde war, angesprochen wurde, für ein paar Jahre den Museumsdienst mitzumachen – das war vor vier Jahrzehnten.

„Oberamtmann“ Armin Schaub überbrachte Grüße und ein Präsent des Fraktionsvorsitzenden des Landtags, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart. Schaub freute sich im Namen aller Schlossgeister zum 195. Jubiläum gratulieren zu können, so meinte er scherzhaft. Es sei ihnen allen eine große Freude, das Fest ausrichten zu dürfen.

Natürlich gab es zu der Jubiläumsfeier auch ein ganz besonderes Festprogramm, musikalisch umrahmt vom Chor Singkreis Dittigheim und dem Chor „Taktvoll“ Dittigheim, denen Ilse Schwarz zugehört. Steffi und Rainer spielten und sangen die Lieder „Sugar, Sugar Baby“ von Peter Kraus, „Heimweh“ von Freddy Quinn und „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader für Ilse Schwarz, bei denen die Festgäste mit einstimmten.

Stadtgeschichte geschrieben

Auch die Vorfahren von Ilse Schwarz haben Stadtgeschichte geschrieben. So führten Irmgard Wernher-Lippert und Ulrike Guggenberger das Stück „Die gute alte Zeit“ in Bischemer Mundart auf. In der Geschichte ging es um eine Vorfahrin von Ilse Schwarz, die Stadtgeschichte schrieb und sogar von der Großherzogin geehrt wurde.

Nach dem Vortrag erhielt Ilse Schwarz einen Stammbaum der Familie Rincker sowie das Kreuz der Großherzogin überreicht.

Ein weiterer bekannter Verwandter von Ilse Schwarz war ihr Großonkel, der Mundartdichter Josef Dürr, der viele Gedichte in tauberfränkischer Mundart verfasst hat.

Roland Veith trug hierzu die beiden Gedichte „Mein Taubertal“ und „Die gute alte Zeit“ vor.

Zur Erinnerung an ihren verstorbene Mann Wolfgang sang der Singkreis „In den Gärten der Zeit“ und zum Abschluss des offiziellen Teils der Jubiläumsveranstaltung „Es muss an einem Sonntag gewesen sein“.

Abschließend wandte sich Ilse Schwarz an ihre Gäste: Sie dankte allen, die zu ihrem Jubiläum gekommen waren, sowie allen Akteuren, die sich an der Jubiläumsfeier aktiv beteiligt hatten.

Die Feier war für Ilse Schwarz Balsam für ihre Seele, wie sie es mit ihren eigenen Worten ausdrückte.

