Eine fetzige Safari durch den närrischen Dschungel

Tauberbischofsheim.Was tummelte sich da nicht alles zwischen Palmen, Papageien und manch gefährlichem Getier im Winfriedheim bei der Frauenfastnacht der kfd „Im Urwald sind die Frauen los“: Affen, wilde Großkatzen, giftige Schlangen, Zebras oder Paradiesvögel, die alle ganz friedlich miteinander umgingen; dazu eine Reihe Frauen auf Safari – aber auch vor denen musste niemand Angst haben, brauchte niemand Sorge haben, gejagt zu werden, trugen sie doch nur Schmetterlingsnetze.

Aber trotz so reicher Blütenpracht auf diversen Blusen fand sich doch kein einziger Falter, den sie hätten fangen können. Auch Ingrid Baumann, die wie immer gekonnt durchs Programm führte, musste sich in diesem Dschungel nicht fürchten – das wäre auch problematisch gewesen, denn galt es doch, auch mal einem wilden Tier einen Orden umzuhängen.

Zu Beginn hatte die Prinzengarde der Bischemer Kröten mit ihrem Marschtanz die Frauen begeistert, dafür gab’s (völlig ungefährdet) – wie später auch für die Juniorengarde –einen Orden für die Truppe sowie auch für Sonja II und ihre Krötendamen, die wieder gern zu diesem Abend gekommen waren.

Elsbeth Halbig ging als Fräulein Lisbeth in die Bütt. Begleitet wurde ihr Einzug dabei von Michael Schmitt auf dem Keyboard passend mit „Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt“. Wenig schmeichelhaft begrüßte die Frau aus der Krabbelgruppe von Jopi Heesters dann die Anwesenden mit: „die ganze Bagasch vom letzten Jahr ist also auch wieder hier“. Aber das hatte man ihr gleich wieder verziehen, denn was sie so aus ihrem Alltag als Hundertzwölfjährige zu berichten wusste, ließ die Anwesenden nicht aus dem Lachen herauskommen. Da ging es etwa um das Überraschungs-ei für Senioren (in jedem dritten finden sie ein Hörgerät) oder um die Seniorentüte von McDonald’s (passierte Möhren und Kartoffelbrei). Und was war für Fräulein Lisbeths Nachbarin Windows 10? Der Blick aus dem Fenster.“ „Einfach spitzenmäßig wie Elsbeth ihre Figuren erzählen lässt“, zeigte sich die Moderatorin begeistert von diesem Auftritt und hängte ihr einen Orden um.

Der „offene Singtreff“ mit Mechthild Geiger entführte das närrische Völkchen dann „Tief in den Urwald Brasiliano“, erzählte von dem schlafenden Löwen („The lion sleeps tonight“) und die „Janie Mama“ konnte man sich gut als eine Mama aus Afrika vorstellen. Beifall für eine tolle Vorstellung war da selbstverständlich. „Wir komme alle, alle in den Himmel“ heißt es in einem Fastnachtsschlager. Und so stellte sich die Frage, kommt man als gute (oder auch weniger gute) Christin wohl einmal wirklich in den Himmel? Der Frauenkreis suchte eine Antwort darauf. Und so stand also Petra an der Himmelstür (die war für Männer verboten!) und wer rein wollte (also die „Scheinheiligen“ vom Frauenkreis) musste neben genügend Punkten auch gute Argumente gesammelt haben, sonst hieß es „Reicht nicht“. Aber etwa für gemeinsames Singen mit der evangelischen Kantorei oder Helfen beim Gemeindefest hatte es Extra-Punkte-Aktionen gegeben. Und die Lektorin (die so schwierige Wörter „wie die Bewohner von Mesopotamien, Kappadokien oder Pamphylien“ richtig vorlesen musste), die Teilnehmerin an Prozessionen oder die Austrägerin vom Liobawegweiser kamen schließlich alle in den Himmel und trafen sich dort zu Sekt und Häppchen und konnten abschließend „Wir kamen alle, alle in den Himmel“ singen.

Ewas Besonderes hatte sich auch die Gruppe „Mona Lisa“ ausgedacht (und auch Kaplan Dominik Albert mit auf die Bühne geholt) und war da zwar nicht auf Löwen-, sondern auf Bärenjagd gegangen. Die Jägerinnen waren alle mutig und furchtbar stark und begaben sich absolut furchtlos durch unwegsames Gelände auf der Suche nach dem gefährlichen Tier. Aber kaum erkannten sie in der Höhle eine feuchte Nase, zotteliges Fell und pelzigen Ohren ging es rucki zucki zurück und heimwärts.

Ja, und zuhause hätten sie vielleicht auf die „Wischmopp -Truppe“ der Bischemer Kröten treffen können. die zwar nicht, trotz ihres Namens und „des bisschen Haushalts“, dort nicht am Putzen waren, sondern von der Oma bis zum Kind erzählten. Mit „Oma so lieb“, „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ oder „Zieh dich schon mal aus, wir müssen reden“ ging es da um die verschiedenen Generationen. Und die Moral von der Geschicht’, das perfekte Alter gibt es nicht“.

„Super! Das war die pure Lust am Leben“, erklärte Ingrid Baumann, während wieder die Orden verteilt wurden. Und dann wurde, wie schon immer, wieder zuvor am Abend zu der fetzigen Musik von Michael Schmitt, gesungen, geschunkelt und getanzt, bis es um Mitternacht hieß „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr.“ aba

