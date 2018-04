„Eine klassische Win-win-Situation“

Anzeige

Schon vor zwei Jahren wurde das Projekt gemeinsam vom Seniorenzentrum Haus Heimberg und dem Helferkreis für Flüchtlinge im Main-Tauber-Kreis, der mittlerweile Helferkreis Integration heißt, ins Leben gerufen.

Erfolgreiche Neuausrichtung

Ziel war es, jugendlichen Geflüchteten im Alter von 15 bis 19 Jahren aus zwei Vabo-Klassen (Vorqualifizierung Arbeit/Beruf ohne Deutschkenntnisse) den Neustart im Main-Tauber-Kreis zu erleichtern, ihnen eine Möglichkeit zu geben, Anschluss zu finden und ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Einer der damaligen Schüler ist heute wieder dabei. „Für die meisten Schüler ist die einjährige Vorqualifizierung mittlerweile beendet – viele haben eine Ausbildung begonnen und daher keine Zeit mehr, das Integrationscafé im Haus Heimberg zu besuchen. Aus zwei Klassen ist eine kleine geworden“, erklärt Elke Hunecke, Beauftragte für Schulpastoral, die geringere Teilnehmerzahl der Jugendlichen.

Damit das Integrationscafé im Haus Heimberg trotzdem fortgeführt werden kann, haben sich Elke Hunecke und Karolina Podlech, die Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Tauberbischofsheim, eine Neuausrichtung überlegt. „Wir haben erkannt, dass auch an anderen Stellen Bedarf ist.“

22 Flüchtlingsfamilien sind zurzeit in Anschlussunterbringungen in Tauberbischofsheim und den verschiedenen Ortsteilen. Die Männer der Familien haben häufig schon Arbeit gefunden oder besuchen noch den Deutschkurs, die Kinder gehen in den Kindergarten oder zur Schule. Die Mütter allerdings sind nach dem Sprachkurs am Vormittag meist zu Hause und kümmern sich um den Haushalt und die Kinder. Damit auch sie nicht in soziale Isolation geraten, gibt es verschiedene Angebote – zu denen jetzt auch das Integrationscafé im Haus Heimberg zählt. Und das wird von den Frauen gerne angenommen – fünf von ihnen sind diesmal gekommen.

Für eine gelungene Integration der Geflüchteten seien drei große Bereiche unabdingbar, wie Karolina Podlech betont: die Schul- und Arbeitssituation, die Wohnsituation und die gesellschaftliche Teilhabe. „Bei Letzterem möchten wir mit Projekten wie diesen, die Menschen ein Stück mit hineinnehmen in unser Leben. Es hilft ihnen sich ein besseres Bild von den Lebenswelten in Deutschland zu machen, sich besser auszukennen und damit auch zurechtzufinden. Dazu gehört auch, ihnen zu zeigen, wie man in Deutschland würdevoll alt wird. Denn in den Heimatländern der Frauen, die gekommen sind, kennt man keine Seniorenheime.“

Das bestätigen zwei Frauen aus Syrien, die Karolina Podlech im Café gegenüber sitzen: „Alte Menschen werden von den Familien gepflegt und meist bis zum Tod zuhause versorgt.“

Ein möglicher Arbeitsplatz

Aber für die jungen Frauen ist das Integrationscafé noch mehr: Sie interessieren sich dafür, ob ein Seniorenzentrum wie das Haus Heimberg ein Arbeitsplatz für sie sein könnte. Denn viele von ihnen absolvieren einen Deutschkurs an der Volkshochschule und suchen im Anschluss nach einer beruflichen Perspektive. Die Möglichkeit in den Beruf hineinzuschnuppern, bestehe auf jeden Fall, wie Dr. Antonia Büchner, Leiterin des Seniorenzentrums, den Frauen beim gemütlichen Beisammensein versichert: „Gerne können sich die Frauen für ein Praktikum in unserer Einrichtung bewerben. Das war in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich. Denn eine Schülerin aus der Vabo-Klasse fängt nach einem längeren Praktikum jetzt demnächst eine Ausbildung bei uns an. Eine sehr erfolgreiche Entwicklung.“

Dr. Antonia Büchner erkennt noch einen wichtigen positiven Effekt: „Umgekehrt ist das Integrationscafé auch für unsere Bewohner ein willkommenes Angebot und eine Bereicherung. Es bringt Abwechslung, erweitert den Horizont und gibt den Senioren die Möglichkeit, aktiv am Leben und am aktuellen Zeitgeschehen teilzunehmen.“

Irmgard Günter, Bewohnerin im Betreuten Wohnen, ist immer wieder begeistert von den Begegnungen: „Ich kann es oft gar nicht glauben, wie gut die Geflüchteten mittlerweile Deutsch sprechen und schreiben können. Es ist toll, diese Entwicklung mitzuerleben.“ „Eine klassische Win-Win-Situation“, freut sich auch Karolina Podlech. ch

