Eine kleine Erfolgsgeschichte

Tauberbischofsheim.Die Gründung der ersten Mädchenfußballmannschaft beim TSV Tauberbischofsheim vor zehn Jahren, feierte die Fußballabteilung am Wochenende . In Kooperation mit Alexandra Grein vom badischen Fußballverband veranstaltete das Helferteam rund um Stefanie Hartnagel am Freitag im Stadion den Sepp-Herberger Tag mit den beiden Tauberbischofsheimer Grundschulen. 140 Kinder der dritten und vierten Klassen spielten in kleinen Mannschaften Fußball, legten ihr DFB-Paule-Schnupper Abzeichen ab und hatten viel Spaß an den verschiedenen Spiel-, Mal- und Quizstationen.

Am Samstag starteten die Jugendspiele bereits um 11 Uhr mit Spielen der Junioren. Daniela Quintana, Mädchenfußballbeauftragte des badischen Fußballverbandes, war wie vor zehn Jahren gekommen, um die Glückwünsche des Verbands zu überbringen und einige Balle samt Ballsack zu übergeben. FC Eichel hieß jeweils der Gegner der C- und B-Juniorinnen. Roland Grottentaler vom FC Eichel gratulierte der Fußballabteilung mit einem Ballpräsent. Das erste Spiel gegen Eichel gewannen die TSV Mädels deutlich mit 4:1. Unangefochten führt der TSV die Tabelle in der C-Juniorinnen Landesliga drei Spieltage vor Saisonende an und der Staffelsieg ist zum Greifen nah.

Gesamt TSV-Vorsitzender Rüdiger Paul gratulierte den Spielerinnen und Trainern zum Jubiläum und wünschte den Mädels nicht nur für ihren Sport, sondern auch für ihrem weiteren Lebensweg, dass sie „taff“ bleiben und weiterhin viel Spaß beim Fußballspielen haben sollen. Alle TSV-Fußballerinnen erhielten zum Andenken eine Fotocollage mit den Mannschaftsfotos der Saison.

Ein weiteres besonders Präsent überreichte der FC Eichel mit einem Gemälde einer Spielszene aus der letzten Begegnung an Stefanie Hartnagel. Dann ging es sportlich weiter. Die B-Juniorinnen ihr Spiel 4:2. Mit diesem Sieg haben die Spielerinnen von Steffi Hartnagel weiterhin alle Möglichkeiten auf den Staffelsieg.

Am Abend trafen sich die Aktiven Spielerinnen, Trainer und Ehemaligen im TSV-Sportheim .Anhand von Videomaterial und Fotos blickte man zusammen auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Stefanie Hartnagel würdigte im Anschluss die Arbeit der aktiven und ehemaligen Trainer und Betreuer im Juniorinnen und Aktiven Bereich, Jutta Muck für die tollen Fotos und Ferdinand Roth für die Bewirtung bei zahlreichen Turnieren und Saisonabschlussfeiern.

Den Höhepunkt des Abends stellte die Ehrung der Spielerinnen dar, die seit der Gründung vor zehn Jahren dabei sind. Laura Hartnagel und Sophie Schneider freuten sich über ein Fotobuchpräsent mit den Erinnerungen der sportlichen Erfolge und der Aktivitäten der Mannschaften.

Am Sonntag ehrten Nina Warken und Wolfgang Vockel zwei weitere Spielerinnen, die seit zehn Jahren Fußball spielen und seit der Gründung des AOK-Treffs Fußball Girls bis heute ihrem Sport treu geblieben sind. Nora Veith, Maria Mutlu und nochmals Laura Hartnagel nahmen gemeinsam mit dem Team der Frauenmannschaft SpG Dittwar/Tauberbischofsheim die Glückwünsche entgegen. Jede Spielerin erhielt zudem eine Fotocollage mit den Fotos der letzten vier Jahre und freute sich über die Spende der Bürgerstiftung und des Freundeskreises Bischemer Fußball anlässlich des zehnjährigen Betehens. Der Gegner der Frauen, VfB Wiesloch, trat nicht an, so dass die drei Punkte der SpG am grünen Tisch zugesprochen wurden.

Um auch für die nächsten Jahre Nachwuchs-Fußballerinnen zu haben, führt der TSV für Mädchen ab zehn Jahren ab Mittwoch, 12. Juni, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr Schnuppertraining durch.

