„Eine lebenswerte Atmosphäre schaffen“

Das Thema Hallenschwimmbad in Tauberbischofsheim beschäftigt auch die Freien Wähler. Auffassung der Fraktion ist es, dass die Bevölkerung angesichts der hohen Kosten für einen Neubau umfassend informiert und in eine Entscheidungsfindung mit eingebunden werden muss. Bis dahin müsse versucht werden, das bestehende Hallenbad im Krankenhaus (Bild) in Betrieb zu halten.