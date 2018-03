Eine Reise durch die Epochen der Musikgeschichte

Anzeige

Tauberbischofsheim.Für drei junge Frauen des Matthias-Grünewald-Gymnasiums Tauberbischofsheim (MGG) wird es in wenigen Tagen ernst. Carima Feulner, Marie Knörzer und Hannah Lippert absolvieren demnächst ihr praktisches Abitur im Fach Musik. Ein Vorspielabend zusammen mit Musikerinnen des Laudaer Martin-Schleyer-Gymnasiums in der Mensa des MGG diente als letzter Test vor dem entscheidenden Auftritt. Das Publikum bekam anspruchsvolle Musik auf hohem Niveau dargeboten – ein Kunstgenuss, der sonst nur dem kleinen Prüfungsgremium vorbehalten ist.

Sieben junge Künstlerinnen mit unterschiedlichen Instrumenten waren es insgesamt, die sich dem Publikum vorstellten. Sie alle thematisch unter einen Hut zu bringen, ist kein einfaches Unterfangen. Die Akteure des von Felix Krüger geführten Neigungskurses haben gleich gar nicht den Versuch unternommen. Für die Zuhörer ergab sich dadurch die reizvolle Gelegenheit, einen facettenreichen Einblick in nahezu alle Epochen der Musikgeschichte zu erlangen. Mit dem zweiten Satz aus Georg Friedrich Händels Sonate IV eröffnete Carima Feulner den Abend. Die Komposition aus dem Zeitalter des Barocks bildete den Auftakt der musikalischen Zeitreise. Mit Bela Bartók wechselte Carima Feulner ins 20. Jahrhundert. Dessen „Rumänische Volkstänze“ verströmten einen rustikalen Charme. Ein Stabtanz, ein Rundtanz und ein Kettentanz erinnerten an die Dorftänze der Bauern in Ungarn und Rumänien. Die unverstellte Authentizität dieser Musik zog das Publikum in Bann.

Franz Schubert und dem 19. Jahrhundert galt Carima Feulners dritter Vortrag. Den ersten Satz aus seiner berühmten „Violinsonate D-Dur“ interpretierte sie mit Eleganz und Leichtigkeit.