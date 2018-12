Main-Tauber-Kreis.Das Weihnachtsschauturnen der Turnabteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim findet am Samstag, 8. Dezember, um 14.30 Uhr in der Sporthalle am Wört unter der Regie von Iris Weber statt. Passend zu 60 Jahre Weihnachtsschauturnen lautet das Motto „Eine Reise durch die Zeit“.

Die Vier- und Fünfjährigen unternehmen eine Tour zu den Rockstars während die jungen Wettkampfgymnastinnen dem Fußball-Sommermärchen von 2006 nachspüren. „Zwerge ganz groß“ präsentieren die Turnzwerge, in Mamas und Papas Jungend in den 1980er Jahren tauchen die Wettkampfturnerinnen ein.

Die Gerätturner ab zehn Jahren haben Turnvater Jahn zum Vorbild gewählt.

Vor dem großen Finale entführen die Wettkampfturnerinnen von zwölf bis 21 Jahren zu einer „Reise in die Musikgeschichte“. Alle Interessierten sind willkommen. tsv

