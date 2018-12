„Eine rundum gelungene Aktion“

Wir trauten zuerst fast unseren Augen nicht, als wir den Bericht „Schlittschuhlaufen auf dem Marktplatz“ am 22. November in den FN lasen. Ob das angenommen wird, fragten wir uns. In Tauberbischofsheim ist man schließlich Neuem gegenüber nicht immer sofort aufgeschlossen. Doch vom 9. bis zum 16. Dezember konnte man schon von weitem das „Klack-klack-klack“ der Schlittschuhe auf dem Marktplatz vernehmen. Gepaart mit Kinderlachen und Weihnachtsliedern schallte es von nachmittags bis zum Abend in der Innenstadt. Eine kleine, aber feine, künstliche Eislaufbahn hatte dort wahrhaftig ihren Platz gefunden. Das Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim hatte es wirklich wahr gemacht. Und diese Aktion ist wirklich „Pro“.

„Endlich mal was los“, oder „Das ist eine feine Sache“, konnte man an allen Ecken hören. Kinder und Erwachsene hatten Ihre helle Freude und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Eine wirklich rundum gelungene Aktion. Darum finden wir es an der Zeit einmal „Danke“ zu sagen, dass man in „Tauber“ immer wieder versucht, etwas auf die Beine zu stellen, vielleicht auch, um die Kritiker und Skeptiker eines Besseren zu belehren. Weiter so und vielen Dank!

