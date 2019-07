Eine rundum gelungene Geburtstagsfeier

Das 33. Dorffest zur Erinnerung an das Fronleichnamshochwasser von 1984 gefeiert. Verbunden war das Fest mit dem 850-Jahr-Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung Dittwars.

Dittwar. Nachdem die Feierlichkeiten bereits am Freitag mit einem gelungenen Comedy-Abend begonnen hatten (s. Bericht am Montag), begann am Samstag das Fest auf dem Dorfplatz unter dem großen Fallschirm. Die Abordnungen der Vereine marschierten unter Führung der Musikkapelle ein und im Anschluss daran erfolgte der offizielle Bieranstich durch Ortsvorsteher Mathias Lotter. In seiner Rede gab er einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Dorfes von der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1149 bis heute. Er ging kurz auf die Bedeutung des im Ortswappen dargestellten Pflugschar und der Trauben ein, die für Landwirtschaft und Weinbau stehen.

Attraktivität gesteigert

In den letzten Jahren sei mit ausgeschilderten Wanderwegen und der Möglichkeit zum Mountainbiking auch noch einiges für die Freizeitgestaltung getan worden. Er bedankte sich bei den Vereinen für die Mitarbeit am der Gestaltung des Festes und spornte sie an, diesen Zusammenhalt auch weiterhin zu zeigen. Aus Anlass der 850-Jahr-Feier versprach er dem Besucher, der den 850. Krug Bier erwirbt, ein kleines Geschenk. Auch die Brauerei wollte nicht zurückstehen und spendierte noch 100 Liter Gerstensaft.

Anschließend bat er den jüngsten, der kleine Enno wurde im Mai dieses Jahres geboren, und den ältesten Besucher, der ehemalige Feuerwehrkommandant Richard Zegowitz (93 Jahre), des Festes zu sich nach vorne. Beide erhielten ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich bin ein Dittwarer“ überreicht. Danach schritt er zum Bieranstich und erklärte das Fest offiziell für eröffnet.

Friedliches Fest

Die zahlreichen Besucher konnten dann bei stimmungsvoller Musik durch die „FrankenBengel“, eine Formation, die erstmals auf dem Fest auftrat, und bei herrlichem Wetter bis weit nach Mitternacht fröhlich und vor allem friedlich feiern. Die erstmals installierten farbigen Strahler schufen bei zunehmender Dunkelheit eine zauberhafte Atmosphäre, so dass die Stimmung den ganzen Abend nicht abbrach. Trotz einiger gewaltiger Donnerschläge blieb das Fest im Gegensatz zum Vorjahr von „Regeneinlagen“ verschont.

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst auf dem gut gefüllten Dorfplatz, der von Pater Kasimir und dem Gemeindeteam unter Mitwirkung der Musik- und Feuerwehrkapelle Dittwar sehr schön gestaltet wurde. P. Kasimir beendete den Gottesdienst mit den Worten: „Nicht wie üblich: Gehet hin in Frieden, sondern bleiben Sie hier sitzen und feiern Sie in Frieden!“.

Fotorallye für die Kinder

Danach begann, wie jedes Jahr, der Ansturm auf die Stände mit den verschiedenen Speisen. Die Gäste wurden von der Musikkapelle bestens unterhalten, während zwischendurch immer wieder kleine offizielle Programmpunkte eingestreut wurden. Dies begann mit einem Auftritt der Kindergartenkinder und ihren Liedern und Tänzen, ging über die Kindergarde der Bischemer Kröten zu den zwei Hauptpunkten des Programms. Der erste war die Fotorallye für die Kinder, bei der natürlich die Eltern wieder ordentlich eingespannt wurden. Der zweite war der Luftballonwettbewerb und die Siegerehrung für die Gewinner dieses Wettbewerbes aus dem letzten Jahr. Als letzter der offiziellen Programmpunkte stand dann der Auftritt der Prinzengarde der Bischemer Kröten auf dem Programm.

Dorfmuseum war geöffnet

In diesem Zeitraum konnte auch das Dorfmuseum wieder besichtigt werden. In diesem Jahr kamen dazu auffallend viele Eltern und Großeltern mit ihren kleinen Kindern und Enkeln, um diesen einmal die Lebensweise der Altvorderen von vor 100 Jahren und mehr zu zeigen. Gleichzeitig stellte der Heimat- und Kulturverein Dittwar nochmals die neue Ergänzung der Ortschronik von Konrad Gajewski sowie die neu aufgelegten älteren Bücher und Filme über Dittwar und die Kreuzkapelle vor.

Im Anschluss daran erklärte Ortsvorsteher Lotter den offiziellen Teil der 850-Jahr-Feier für beendet und wünschte den Besuchern für den Rest des Festes noch viel Freude und Spaß. Diese Anregung wurde wörtlich genommen und es wurde fröhlich weiter gefeiert. Da das Wetter auch weiterhin sehr gut mitspielte, verließen die letzten Besucher erst nachts den Festplatz.

Das Dorffest war, wie in den 33 Jahren zuvor auch, eine gelungene Werbung für den Ortsteil Dittwar darstellte und einen würdigen Rahmen für die 850-Jahr-Feier des Ortes darstellte. Besonders hervor zu heben ist dabei die reibungslose Zusammenarbeit der örtlichen Vereine als Träger und Ausrichter des Festes. ham

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019