Eine Tasse Kaffee gratis für eine Weltladenrose

Tauberbischofsheim.„Fair mal zwei“, heißt es ab jetzt im Blumenladen „Arte Flora“ in Tauberbischofsheim. Dort zieht Floristin Uta Reitz eine Rose aus der Vase. „Diese Rose ist etwas Besonderes“, sagt sie. Monika Bauer vom Weltladen Tauberbischofsheim stimmt ihr zu. Auch eine Kundin bewundert die Schönheit der langstieligen Blume und ahnt nicht, dass diese Rose noch vor 60 Stunden auf einem Feld in Ecuador stand. Dort wurde sie in den frühen Morgenstunden geschnitten, in einem Flugzeug nach Frankfurt geflogen und über einen Großhändler nach Tauberbischofsheim gebracht.

Mit ihrer großen Blüte, den zarten, in zwei Farbtönen melangeierenden Blütenblättern und dem festen Stängel ist sie eine edle Pracht. Doch es ist nicht nur ihr Äußeres, das die Rose auszeichnet. Sie stammt aus menschenwürdiger Produktion: Ihre Heimatplantage wurde von Fairtrade zertifiziert.

Eine Kooperation zwischen dem Weltladen Tauberbischofsheim – dem Fachgeschäft für Fairen Handel – und dem Blumenladen bot sich an. Und so gibt es ab sofort eine „Weltladen-Rose“ im Blumengeschäft. „Wir haben die wunderschöne Rose der Sorte Twilight ausgewählt“, sagt Monika Bauer, ehrenamtlicher Vorstand des Weltladens. Die Kooperation bedeutet für die Rosenkäufe eine doppelte Freude. Denn wer diese Rose ersteht, darf im Weltladen Tauberbischofsheim eine Tasse fair gehandelten Kaffee kostenlos genießen. Doch braucht es tatsächlich fair gehandelte Rosen? Die meisten Rosen werden aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt. Die Niederlande ist ein Drehkreuz des internationalen Blumenhandels, weshalb Blumen aus Holland nicht unbedingt in Holland produziert wurden. Fast 40 Prozent der in der EU verkauften Rosen stammen aus dem afrikanischen Kenia.