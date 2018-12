Eine Zeitmaschine als wichtigstes „Gerät“

Ein ziemlich ungewöhnliches Gerät stand beim Weihnachtsschauturnen der Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim im Mittelpunkt.

Tauberbischofsheim. Die TSV-Turner hatten neben ihren Sportgeräten in der Sporthalle am Wört nämlich auch eine Zeitmaschine aufgebaut, wie die Abteilungsvorsitzende Marianne Rutkowski dem Publikum zur Begrüßung erklärte.

Mit dem wundersamen Gerät wurde das Publikum auf eine vergnügliche und abwechslungsreiche Reise durch die letzten 60 Jahre geschickt – passend zum 60. Jubiläum des TSV-Weihnachtsschauturnen in diesem Jahr. Durch das Programm führte Marianne Rutkowski dieses Mal gemeinsam mit Björn Pfeilschifter, Jugendleiter der Turnabteilung. Gekleidet in einen weißen Laborkittel bestand seine erste und wohl auch wichtigste Aufgabe darin, die Zeitmaschine zum Laufen zu kriegen.

Start mit Queen

Erster Stopp der Zeitreise: Die 1970er, das große Zeitalter des Rock. Untermalt vom Queen-Klassiker „We will rock you“ balancierten die Jüngsten akrobatisch auf dem Schwebebalken und auf Gymnastikbällen am Barren. Nächste Station war das Jahr 2006. Oder genauer gesagt das WM-Sommermärchen. Die Wettkampfgymnastinnen im Alter von sechs bis zwölf stellten hier bei verschiedenen Gymnastikübungen ihr Geschick unter Beweis.

„Zwerge ganz groß“ hieß es anschließend beim Auftritt der Turnzwerge. Die kleinen Nachwuchsathleten präsentierten ihr großes Talent bei einer sehenswerten Choreografie. Jeweils paarweise vollführten sie Rollen vorwärts und rückwärts, Hand- und Kopfstand oder auch einen Radschlag.

Nächster Halt auf der Zeitreise waren die 1980er Jahre. Die Wettkampfturnerinnen im Alter von acht bis zehn Jahren legten eine Vorstellung hin, bei der nicht nur die knallbunten Outfits als Hommage an die Aerobic-Videos von 80er-Fitness-Ikone Jane Fonda durchgingen. Am Reck und bei Gymnastikübungen zeigten die Mädchen, wie viel Energie in ihnen steckt. Anschließend folgte ein Sprung zurück ins Jahr 1958 – dem Jahr, in dem die TSV-Turner erstmals zum Weihnachtsschauturnen eingeladen hatten. Die Geräteturner im Alter ab zehn Jahren boten eine Darbietung am Reck, die von ihnen sowohl Beweglichkeit als auch Kraft forderte.

Hip-Hop-Tänze im Stil der 1970er Jahre führte die Abteilung Art of Dance auf. Angetrieben von druckvollen Hip-Hop-Beats, stellten die Jungen und Mädchen mit einem beeindruckenden Bewegungsrepertoire tänzerisches Talent und Körperbeherrschung gleichermaßen zur Schau. Die Turnerinnen der Altersgruppe von sechs bis acht Jahren führten das Publikum ins Jahr 1959 – dem „Geburtsjahr“ der Barbie-Puppe. Untermalt von – wie könnte es anders sein – „Barbie Girl“ von Aqua schlugen die jungen Turnerinnen fröhlich Purzelbäume und Räder oder machten Handstand. Stilecht trugen sie dabei eine rosa Schleife im Haar – Barbies Lieblingsfarbe.

Nicht nur in eine andere Zeit, sondern gleich in eine ganz andere Welt nahmen die Turnerinnen im Alter zwischen acht und 13 Jahren die Zuschauer mit. Ziel der Reise war nämlich die weltbekannte Zauberschule Hogwarts. Die Mädchen zeigten kraftvolle Sprünge und Aufschwünge am Kasten und Stufenbarren und bewiesen dabei mindestens so viel Talent wie Harry Potter mit dem Zauberstab.

Die Geräteturner (Altersgruppe sechs bis neun Jahren) reisten ins Jahr 1984. In diesem Jahr wurde Herbert Grönemeyers Hit „Männer“ veröffentlicht. In diesem heißt es in einer Zeile „Männer haben Muskeln“ – und genau diese stellten die jungen Turner am Barren unter Beweis. Einer nach dem anderen hangelten sie sich das Gerät entlang und ernteten dafür den Zuspruch der Zuschauer.

Zur Olympiade 2000 ging die Reise mit der Eltern-Kind-Turngruppe. Die kleinen durften als Pferdchen vor ihren Eltern umherhoppeln und kleine Hindernisse überspringen, ganz wie bei den olympischen Reitwettbewerben.

Zum Abschluss durften die Wettkampfturnerinnen von zwölf bis 21 Jahren ihr Können bei einer musikalischen Rundreise durch die letzten 60 Jahre präsentieren. Mit akrobatischen Salti, Hebefiguren, Handstandlauf und tollen Paarübungen setzen die jungen Turnerinnen den sportlichen Höhepunkt des Schauturnens. Von den Rängen wurden sie für die eindrucksvolle Demonstration mit viel Applaus bedacht. Zu guter Letzt durfte dann auch eine liebgewonnene Tradition nicht fehlen: Die jungen Nachwuchssportler sangen gemeinsam mit dem Publikum in der voll besetzten Halle „In der Weihnachtsbäckerei“.

