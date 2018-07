Einfallsreichtum beeindruckte

Anzeige

„Wir bedanken uns bei allen jungen Künstlern, die wieder für einen enormen Zuspruch bei unserem Wettbewerb gesorgt haben und die Jury mit ihrer Kreativität und ihrem Einfallsreichtum bei der Umsetzung der Aufgabe begeistern konnten“, so Hoos anlässlich der Prämierung in der Hauptstelle in Tauberbischofsheim.

Besonders gut haben diese Aufgabe aus der Sicht der Jury gelöst:

Klasse 1 und 2: Melisa Al Hussein, Christian-Morgenstern-Grundschule; Livia Rapp, Christian-Morgenstern-Grundschule; Gabriela Szewczyk, Christian-Morgenstern-Grundschule; Lina Bonet Christian-Morgenstern-Grundschule; Helga Pataki, Christian-Morgenstern-Grundschule; Jonas Freitag,Christian-Morgenstern-Grundschule; Olga Sophie Gerbeth, Christian-Morgenstern-Grundschule; Philipp Dinger, Christian-Morgenstern-Grundschule; Max Progl, Christian-Morgenstern-Grundschule; Lukas Röder, Welzbach Grundschule; Maximilian Fünkner, Welzbach Grundschule; Victoria Lenhardt, Christian-Morgenstern-Grundschule; Sabine Dufour, Christian-Morgenstern-Grundschule; Zora Rudert, Grundschule Süd; Serban Racotta Dragos, Christian-Morgenstern-Grundschule; Till Brennfleck, Freiherr-von-Zobel-Schule; Filip Kazmierczak Grundschule Süd und Oskar Müller, Christian-Morgenstern-Grundschule.

Klasse 3 und 4: Emilia Kilian, Grundschule Schüpfer Grund; Andreas Fleck, Christian-Morgenstern-Grundschule; Hannah Fuks, Christian-Morgenstern-Grundschule; Kevin Becker, Christian-Morgenstern-Grundschule; Ava Vogel, Christian-Morgenstern-Grundschule; Anika Herm, Christian-Morgenstern-Grundschule; Hannes Mader, Christian-Morgenstern-Grundschule; Jannis Janson, Christian-Morgenstern-Grundschule; Raik Ködel,Christian-Morgenstern-Grundschule; Franziska Wiesinger, Christian-Morgenstern-Grundschule; Helena Preuss, Grundschule Schüpfer Grund; Frederike Ebers, Christian-Morgenstern-Grundschule; Anna Rieger, Grundschule Schüpfer Grund; Alina Graf, Grundschule Schüpfer Grund sowie Lisa Braun, Christian-Morgenstern-Grundschule.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.07.2018