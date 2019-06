Einsatzbereitschaft und Fachkenntnis gelobt

Tauberbischofsheim.Im Rahmen einer Feierstunde wurde Bigi Wellauer nach 28-jähriger Verkaufstätigkeit in der Filiale Miss M der Firma Messler Mode in Tauberbischofsheim in den Ruhestand verabschiedet.

Unzählige Stammkundinnen profitierten in all den Jahren von ihrer freundlichen Art und kompetenten Beratung.

Geschäftsführer Günther Messler betonte in seiner Laudatio besonders die vorbildliche Einsatzbereitschaft und die fachlichen Kenntnisse von Bigi Wellauer. Messler würdigte darüber hinaus würdigte er die „in der heutigen Zeit sehr selten gewordene Treue über eine ganze Generation hinweg zum gleichen Unternehmen“.

