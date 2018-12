Einsatzkräfte retten Rentner

Tauberbischofsheim.Durch das Öffnen eines gekippten Fensters musste sich die Feuerwehr Tauberbischofsheim am Montagabend, gegen 19 Uhr, Zugang zu einem Wohnhaus verschaffen, in dem sich ein 90-Jähriger in einer hilflosen Situation befand.

90-Jähriger war gestürzt

Wie sich herausstellte, war der allein lebende Mann gestürzt und hatte sich hierbei eine Verletzung zugezogen, weshalb es ihm nicht mehr gelang, aus eigener Kraft aufzustehen.

Glücklicherweise konnte er seine Tochter telefonisch verständigen, so dass diese Polizei und Rettungskräfte alarmierte.

Nach Öffnung des Hauses kümmerten sich die Rettungskräfte um den 90-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018