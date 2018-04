Einstige Gymnasiasten besuchten ihre Schule

Anzeige

Tauberbischofsheim.Wiedersehen an alter Wirkungsstätte: Zum ersten Mal nach fast 50 Jahren trafen sich Absolventen des Matthias-Grünewald-Gymnasiums, um am Wochenende ihre ehemalige Schule zu besichtigen. 1970 haben die einstigen Gymnasiasten ihr Abitur abgelegt. Beim Rundgang durch das Schulhaus staunten sie über die inzwischen erfolgten Veränderungen. Mensa, Bibliothek und naturwissenschaftliche Räume wurden begutachtet. Die moderne Ausstattung hinterließ bei den Besuchern einen nachhaltigen Eindruck. Zwangsläufig kamen Erinnerungen an frühere Zeiten hoch. „Wir waren eine sehr rührige Klasse“, berichtete Arnd-Dieter Saager. Er war damals Schülersprecher. Mit ihnen habe etwa der Schüleraustausch mit Frankreich begonnen. Als erste Klasse seien sie in Vitry-le-François gewesen. Mit einer Stadtführung setzten die ehemaligen Abiturienten ihr Besuchsprogramm fort feu/Bild: Feuerstein