Einstimmung auf das Fest

Dittigheim.Bereits zum zweiten Mal wird in diesem Jahr der „Weihnachtszauber“ auf dem festlich geschmückten Platz hinter dem Rathaus in Dittigheim stattfinden. Drei Tage vor Weihnachten, am 21. Dezember, sorgt er wieder für eine besondere Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Neben dem Club 90, der Frauengemeinschaft, den Ministranten, dem Singkreis/Taktvoll und dem TV Dittigheim haben sich in diesem Jahr noch die DLRG, die Freiwillige Feuerwehr, sowie der Heimatverein angeschlossen. Außerdem wird es in diesem Jahr erstmals einen kleinen Handwerkermarkt geben. Neben regionalen Speisen und Getränken wird es auch wieder ein Rahmenprogramm für Jung und Alt geben. Ab 16 Uhr wird der „Weihnachtszauber“ feierlich eröffnet und von einigen Dittigheimer Beiträgen umrahmt, ehe ab 18.30 Uhr die Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim wieder den Platz mit schönen Advents- und Weihnachtsliedern beschallt. Für das besondere Flair sorgt außerdem wieder ein Schafstall und die jüngeren Besucher werden vom Christkind überrascht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018