Einstimmung auf das Fest

Das traditionelle Adventskonzert der Musikkapelle Distelhausen stimmte die Besucher perfekt auf das Weihnachtsfest ein.

Distelhausen. Sehr zahlreiche waren die Zuhörer zum Konzert erschienen. Nur das Wetter hätte besser sein können.

Das traditionelle Adventskonzert der Musikkapelle Distelhausen fand am vierten Advent in der Kulisse der St.-Markus-Kirche und des geschmückten Weihnachtsbaums in Distelhausen statt.

Glühwein und Bratwurst

Zu der vorweihnachtlichen Veranstaltung einen Tag vor Heiligabend kamen wieder zahlreiche Besucher, um sich vor dem Weihnachtsfest in gemütlicher Runde bei Glühwein und Bratwurst auf das bevorstehende Fest mit festlichen Klängen einzustimmen.

Einstündiges Konzert

Das schöne einstündige Konzert begann mit dem traditionellen Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“, das von allen Besuchern eifrig mitgesungen wurde. Die Distelhäuser Musikkapelle spielte sehr zur Freude der Konzertbesucher noch viele weitere traditionelle und moderne Weisen.

Nach dem Konzert wünschten die Musiker den Besuchern des Konzertes ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. ubü

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018