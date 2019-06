„Einvernehmliche Lösung suchen“

Dittwar.Einen bunten Strauß rund um Dittwars Entwicklung erörterten Einwohner des Stadtteils mit Wolfgang Vockel in guter Atmosphäre bei einer Veranstaltung zur Bürgermeisterwahl im Sportheim. Dazu erhielten die FN von dem Bewerber um das Amt des Bürgermeisters folgenden Bericht:

Dem Termin ging ein Ortsrundgang voran, bei dem der Stand desBrückenbaus und mögliche innerörtliche Entwicklungsflächen besichtigt wurden. Vockel erläuterte Ablauf und Stand in Sachen Kindergarten, dessen Träger die katholische Kirche sei, mit der die Stadt auch in Dittwar sehr gut zusammenarbeite. Mit dem Träger bestehe eine feste Absprache, drei Varianten (Sanierung, Umzug, Neubau) qualifiziert zu prüfen und zu berechnen. Die Belange der übrigen Nutzer, ob Karawanse oder Vereine in der Laurentiushalle, sind dabei zu berücksichtigen und einzurechnen. An der weiteren Trägerschaft des Kindergartens in den bewährten Händen soll nicht gerüttelt und eine einvernehmliche Lösung gesucht werden. Dabei und in den anderen kommunalen Themen, die Dittwar betreffen, werden Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher vollständig eingebunden.

Eine zentrale Aufgabe sei die Entwicklung weiterer Bauflächen innerorts und ortsnah. Trotz der besonderen örtlichen Verhältnisse lässt sich am Ortskern noch Baufläche erschließen. Voraussetzung sei aber die Bereitschaft der Eigentümer, diese Flächen für eine Bebauung zur Verfügung zu stellen. Die Innerortsentwicklung und neue Baumöglichkeiten seien ein maßgebender Zukunftsfaktor. Einig waren sich die Teilnehmer über Ziele der Planung für die weitere Sanierung und Umgestaltung des Friedhofs. Zur Sprache kam die Verwendung der Pachteinnahmen für eine städtische Fläche, auf der eine Windenergieanlage errichtet wurde. „Dieses Geld wird in Dittwar eingesetzt. Aktuell dient es dazu, die Straßenbeleuchtung energiesparend umzubauen. Auch in den nächsten Jahren wird die Pachteinnahme in Dittwar bleiben. Ich freue mich auf örtliche Vorschläge“, so Vockel. Die Schulentwicklung in der Gesamtstadt erfordere eine konsequente Fortsetzung der Investitionen in den weiterführenden Schulen und den vier Grundschulen. Auf Anfrage stellte Vockel klar, dass es für ihn nicht in Betracht käme, diese Projekte zugunsten eines Hallenbadbaus zu streichen. Bildung und Betreuung sind für ihn Top-Themen. Die Frage, ob ein Ersatz für die Kleinschwimmhalle geschaffen werden soll, möchte er nach der Klärung von Eckpunkten, unter anderem Größe, Standort, Kostenschätzung noch dieses Jahr dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen. Er habe mehrfach erklärt, dass dieser festlegen müsse, ob er die Bevölkerung an der Entscheidungsfindung beteiligen wolle. Weitere Themen waren die demografische Entwicklung, die Digitalisierung der Schulen und der Unterhaltungs- und Ausbaubedarf an kommunalen Straßen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019